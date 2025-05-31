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Швеция ужесточила контроль за судами из-за «российских энергоресурсов»
Власти Швеции приняли постановление о расширении контроля над иностранными судами в территориальных водах для отслеживания перевозки энергоресурсов.
Правительство Швеции ужесточило надзор за судами в своих территориальных водах, сообщает РИА «Новости». Согласно новому постановлению, власти теперь будут требовать сведения о страховке не только от судов, заходящих в порт, но и от тех, что просто проходят через территориальные воды или исключительную экономическую зону страны.
В пресс-релизе правительства подчеркивается, что эти меры направлены на противодействие танкерам, якобы перевозящим российские энергоресурсы, а также на усиление безопасности на море и защиту окружающей среды. Прямо указывается: «Правительство приняло новое постановление, которое ужесточает контроль за иностранными судами через запрашивание сведений об их страховке».
Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что благодаря новым правилам Швеция и союзники смогут собирать важную информацию о судах для будущих санкций. Новое требование начинает действовать с 1 июля.
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