Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.7 комментариев
В Киргизии задержали сотрудников СМИ за призывы к беспорядкам
Два сотрудника Kloop Media задержаны за призывы к массовым беспорядкам
Главного видеоредактора и оператора-монтажера киргизского Kloop Media поместили в СИЗО по делу о массовых беспорядках.
Информацию о задержании сотрудников СМИ распространил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС.
Два работника Kloop Media, запрещенного в республике, были задержаны в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам. Среди задержанных – главный видеоредактор и оператор-монтажер. Оба были доставлены в следственный изолятор ГКНБ.
В официальном сообщении подчеркивается: «В рамках уголовного дела, возбужденного по факту призывов к массовым беспорядкам, задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ главный видеоредактор и оператор-монтажер (Kloop Media – прим. ТАСС)». Другие детали и обстоятельства дела пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии мужчину задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни после публикации видео с «языковыми патрулями» в кафе и магазинах. Спецслужбы Киргизии задержали несколько человек, которые занимались незаконными денежными переводами из России, легализовав более 20 млн долларов.