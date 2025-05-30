В Киргизии задержали сотрудников СМИ за призывы к беспорядкам

Два сотрудника Kloop Media задержаны за призывы к массовым беспорядкам

Tекст: Денис Тельманов

Информацию о задержании сотрудников СМИ распространил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС.

Два работника Kloop Media, запрещенного в республике, были задержаны в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам. Среди задержанных – главный видеоредактор и оператор-монтажер. Оба были доставлены в следственный изолятор ГКНБ.

В официальном сообщении подчеркивается: «В рамках уголовного дела, возбужденного по факту призывов к массовым беспорядкам, задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ главный видеоредактор и оператор-монтажер (Kloop Media – прим. ТАСС)». Другие детали и обстоятельства дела пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии мужчину задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни после публикации видео с «языковыми патрулями» в кафе и магазинах. Спецслужбы Киргизии задержали несколько человек, которые занимались незаконными денежными переводами из России, легализовав более 20 млн долларов.