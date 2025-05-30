В Германии выросли опасения за сохранность золотых резервов в банке Нью-Йорка

Tекст: Александра Юдина

Дискуссия о безопасности немецких золотых резервов за рубежом, в частности в Нью-Йорке, была в основном темой для правых политиков и энтузиастов, передает Reuters.

Сейчас вопрос стал шире обсуждаться в обществе после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Бундесбанк владеет вторым по величине в мире запасом золота – 3352 тонны, треть которого хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка со времен холодной войны.

По данным издания, в последние недели эта тема получила новый виток из-за резких заявлений и действий Трампа в отношении союзников США, а также его нападок на ФРС.

Федерация налогоплательщиков Германии обратилась к Бундесбанку и Минфину с призывом вернуть золото из Соединенных Штатов. Замглавы федерации Михаэль Йегер заявил, что стремление Трампа контролировать ФРС, по его мнению, означает и контроль над немецкими золотыми резервами, поэтому активы должны быть возвращены на родину.

Депутат Европарламента Маркус Фербер отметил, что США больше не являются прежним надежным партнером, а непредсказуемость Трампа не исключает появления у него необычных идей по отношению к иностранному золоту. Он подчеркнул, что политика Бундесбанка в отношении резервов должна учитывать новые геополитические реалии.

Германские общественные телеканалы также выпустили материалы о сохранности золота в Нью-Йорке. В ответ на запрос, Бундесбанк заявил о сохранении статуса Федерального резервного банка как важного места хранения и отметил, что полностью доверяет этому партнеру. Минфин Германии акцентировал независимость Бундесбанка и перенаправил вопросы к центробанку.

При этом эксперты считают, что любые намеки на возможный вывод золота из Нью-Йорка могут быть восприняты как сигнал недоверия к ФРС и его независимости.

Ранее европейская ассоциация налогоплательщиков и представители ХДС/ХСС выступили с инициативой ускорить возвращение в Германию значительной части немецкого золота, хранящегося в США.