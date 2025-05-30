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    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    16 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    30 мая 2025, 11:12 • Новости дня

    В Германии выросли опасения за сохранность золотых резервов в банке Нью-Йорка

    В Германии выросли опасения за сохранность золотых резервов в банке Нью-Йорка
    @ IMAGO/Michael Piepgras/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии усилились публичные дебаты по поводу хранения части национальных золотых резервов в Нью-Йорке на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет Reuters.

    Дискуссия о безопасности немецких золотых резервов за рубежом, в частности в Нью-Йорке, была в основном темой для правых политиков и энтузиастов, передает Reuters.

    Сейчас вопрос стал шире обсуждаться в обществе после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Бундесбанк владеет вторым по величине в мире запасом золота – 3352 тонны, треть которого хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка со времен холодной войны.

    По данным издания, в последние недели эта тема получила новый виток из-за резких заявлений и действий Трампа в отношении союзников США, а также его нападок на ФРС.

    Федерация налогоплательщиков Германии обратилась к Бундесбанку и Минфину с призывом вернуть золото из Соединенных Штатов. Замглавы федерации Михаэль Йегер заявил, что стремление Трампа контролировать ФРС, по его мнению, означает и контроль над немецкими золотыми резервами, поэтому активы должны быть возвращены на родину.

    Депутат Европарламента Маркус Фербер отметил, что США больше не являются прежним надежным партнером, а непредсказуемость Трампа не исключает появления у него необычных идей по отношению к иностранному золоту. Он подчеркнул, что политика Бундесбанка в отношении резервов должна учитывать новые геополитические реалии.

    Германские общественные телеканалы также выпустили материалы о сохранности золота в Нью-Йорке. В ответ на запрос, Бундесбанк заявил о сохранении статуса Федерального резервного банка как важного места хранения и отметил, что полностью доверяет этому партнеру. Минфин Германии акцентировал независимость Бундесбанка и перенаправил вопросы к центробанку.

    При этом эксперты считают, что любые намеки на возможный вывод золота из Нью-Йорка могут быть восприняты как сигнал недоверия к ФРС и его независимости.

    Ранее европейская ассоциация налогоплательщиков и представители ХДС/ХСС выступили с инициативой ускорить возвращение в Германию значительной части немецкого золота, хранящегося в США.

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

    Коментарии (20)
    28 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    @ Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны Германии.

    Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

    Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

    В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

    Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Коментарии (37)
    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    27 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    В Германии потребовали вернуть немецкое золото из США

    Европейская ассоциация налогоплательщиков потребовала вернуть немецкое золото из США

    В Германии потребовали вернуть немецкое золото из США
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне обострения отношений между Европой и США группа политиков и налогоплательщиков Германии настаивает на срочном возврате 1250 тонн золотого запаса из Нью-Йорка.

    Европейская ассоциация налогоплательщиков и представители ХДС/ХСС выступили с инициативой ускорить возвращение в Германию значительной части немецкого золота, хранящегося в США, сообщает газета Bild. Как пишет издание, причиной обращения стали опасения в связи с ростом напряженности между Берлином и Вашингтоном и сомнения в независимости Федеральной резервной системы США, пишет ТАСС.

    Глава ассоциации Михаэль Егер направил открытые письма руководству Бундесбанка и министру финансов Германии, в которых предупредил: «В последние недели все читали, что президент Дональд Трамп ставит под сомнение независимость Федеральной резервной системы США, поскольку он был крайне раздражен тем, что она не снизила ключевую процентную ставку, когда он настоятельно призывал ее это сделать».

    По данным Bild, в Германии увеличилось беспокойство после реакции из США, и представители консервативных кругов призвали готовиться даже к возможному разрыву трансатлантического альянса. Егер считает, что в ближайшие год-два золото может оказаться под угрозой. Он отметил, что цель ассоциации – дать старт важной дискуссии, не подвергая критике ни Бундесбанк, ни правительство Германии.

    Объем золотых резервов Германии составляет 3375 тонн, почти 37% из них (около 100 млрд евро) размещены в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.


    Коментарии (30)
    29 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Западные СМИ увидели в словах Лаврова о крахе Германии предостережение Европе

    L'AntiDiplomatico: Лавров предупредил Европу словами о крахе Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о возможном крахе Германии западные СМИ расценили как предостережение для всего европейского континента.

    Лавров сделал предупреждение всей Европе словами о движении Германии к краху, сообщает РИА «Новости». Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, слова Лаврова больше похожи на историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всего Евросоюза.

    В публикации L'AntiDiplomatico отмечается: «Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов».

    Издание подчеркивает, что на фоне попыток России и Украины вести переговоры по урегулированию конфликта, германская элита выбирает курс на милитаризацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России заявил, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте на Украине. Он также отметил, что Берлин поддерживает идею поставок Киеву дальнобойного оружия.

    Коментарии (13)
    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (18)
    28 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    @ bmvg.de

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

    Как сообщило Минобороны ФРГ, соглашение предполагает прямые инвестиции Берлина в украинский оборонный сектор и контракт между украинской стороной и германскими оборонными компаниями, передает ТАСС. В министерстве уточнили, что значительное количество дальнобойных систем будет произведено в 2025 году.

    Германия также обязалась продолжить поставки боеприпасов. В присутствии Писториуса Умеров и представители Diehl подписали отдельный контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов. Общий объем поддержки составит около 5 млрд евро, финансирование будет осуществляться из уже одобренных парламентом ФРГ фондов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Сообщалось, что Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

    Коментарии (46)
    28 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский собирается посетить Германию для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить дальнейшее военное сотрудничество и поставки вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, сообщает The New York Times.

    Владимир Зеленский посетит Берлин в среду для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет The New York Times.

    Это уже третья встреча Зеленского и Мерца за последние три недели, что говорит о растущем сотрудничестве и стремлении нового канцлера выстроить лидирующую роль Германии среди европейских союзников на фоне ослабления поддержки со стороны США.

    В ходе визита Зеленский встретится с Мерцем в здании федеральной канцелярии, после чего оба выступят на совместной пресс-конференции. Позже украинский президент проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции.

    Ожидается, что обсуждения между Мерцем и Зеленским будут сосредоточены на продолжении военной помощи, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты, крупнейший донор Украины, похоже, готовы свернуть свою поддержку. Особый интерес для украинского лидера представляет дальнобойная ракетная система Taurus, которую Германия разработала совместно со Швецией.

    Мерц ранее подчеркивал, что поддержка Украины и давление на Россию необходимы для достижения перемирия. «На Украине решается не меньше, чем миропорядок всего нашего континента. В этот исторический момент Европа должна объединиться как никогда», – заявлял Мерц.

    Полиция намерена перекрыть часть правительственного района Берлина для обеспечения безопасности, как это было и во время предыдущих визитов Зеленского. В отличие от прежнего канцлера Олафа Шольца, который долго не посещал Киев после начала спецоперации на Украине, Мерц уже через три дня после вступления в должность побывал на Украине вместе с лидерами Франции и Польши.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО, назвав действия киевского режима террористическими.

    Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.

    Коментарии (21)
    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    29 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву
    Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», сообщает канал ZDF.

    Он отметил, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», однако не стал давать конкретных сроков или подтверждать решение, передает новостное приложение ZDFheute от немецкой телекомпании.

    Мерц также подчеркнул, что подготовка украинских военных к эксплуатации Taurus займет несколько месяцев.

    По его словам, передача ракет в течение полугода или года не принесет Украине немедленной пользы, поэтому сейчас приоритетом остается укрепление текущей военной поддержки.

    Мерц добавил, что Германия ведет тесные консультации по этому поводу с европейскими партнерами, некоторые из которых уже поставили дальнобойные ракеты Киеву.

    Также в эфире ZDF канцлер подчеркнул, что прекращение конфликта находится исключительно в руках России, при этом дипломатические усилия Запада, включая инициативы при участии Ватикана, уже исчерпаны.

    Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.

    Коментарии (16)
    28 мая 2025, 16:23 • Новости дня
    Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»
    Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Германии по дальнобойному оружию безответственной и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Россия надеется, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о начале производства дальнобойного оружия на украине не станут серьезным препятствием для попыток мирного урегулирования ситуации, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца в беседе с журналистами.

    Песков подчеркнул, что считает такую позицию Берлина безответственной. По его словам, «это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше». Он добавил, что заявления Мерца прямо препятствуют выходу на траекторию мирного процесса и способствуют опасной тенденции.

    Песков выразил надежду, что подобные высказывания Германии все же не станут непреодолимым барьером для будущих мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

    Заявление Мерца об отмене ограничений на дальнобойность вооружения для Киева вызвало недоумение среди западных журналистов и дипломатов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    28 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Швейцария связала с Украиной продажу танков Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Швейцария согласилась продать свои танки компании из Германии только при строгом запрете на их дальнейшую передачу Украине.

    Продажа танков Швейцарией Германии возможна только при условии договорного запрета на их реэкспорт на Украину, передает РИА «Новости». Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

    В документе отмечено, что Федеральный совет еще 28 июня 2023 года ввел запрет на продажу этих танков Германии, так как планировалось их возможное дальнейшее направление на Украину. Сейчас компания RUAG обратилась в Государственный секретариат экономики с запросом на разрешение торговли данными боевыми танками. Предполагается, что покупателем станет компания, расположенная на территории Германии.

    В заявлении также подчеркнули: «Любая передача на Украину по договору исключается… Таким образом, продажа боевых танков RUAG немецкой компании не требует специального разрешения».

    Ранее министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками на Украину в нарушение эмбарго. Страна запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» не применяется.

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    28 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Мерц пообещал не допустить запуск «Северного потока – 2»
    Мерц пообещал не допустить запуск «Северного потока – 2»
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».

    Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы «Северный поток – 2» не был запущен, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times писала, что Мерц одобрит возможное введение новых санкций Евросоюза против «Северного потока», чтобы прекратить внутренние дискуссии в стране.

    Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен 10 мая обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки «Северного потока – 2» в случае отказа России соблюдать 30-дневное перемирие на Украине.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркивал, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» остается выгодным для экономики страны.

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    29 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    @ Jose Colon / Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины, пишет Die Welt.

    Издание ссылается на источники в правительстве ФРГ, которые рассказали, что Киев в мае уже обращался к Минобороны Германии с просьбой профинансировать ударные беспилотники типа BARS и AN-196, а также беспилотники типа Flamingo, передает «Коммерсантъ».

    По словам собеседников газеты, данная просьба получила одобрение со стороны Германии. Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 400 млн евро.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.

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