Авария оставила подмосковный Королев без света

В Королеве произошла авария на электросетях, оставившая город без света

Tекст: Денис Тельманов

Масштабное отключение электричества произошло в Королеве 29 мая, сообщает администрация города. Сбои начались примерно с 17:50 и затронули районы Новые Подлипки, проспекты Королева и Космонавтов, улицы Мичурина и Комсомольская, а также Болшево. Причиной названа авария на электросетях, предположительно, на подстанции.

Проблемы с электроснабжением вызвали перебои в работе водоснабжения и мобильного интернета. Местные жители отмечали отсутствие воды и связи, а часть супермаркетов и МФЦ были закрыты. В торговом центре «Гелиос» прошла эвакуация посетителей.

Медицинские учреждения города работали на резервных источниках питания, что позволило избежать сбоев в оказании экстренной помощи. Дежурные службы оперативно устранили основную часть аварии, и к 18:57 электроснабжение в пострадавших районах было частично восстановлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области оказалось нарушено электроснабжение из-за непогоды.

Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

В Ялте и Массандре более 12 тыс. жителей остались без света из-за технологического сбоя, также электричество пропало в Виноградном и нескольких других населенных пунктах.