Вице-премьер Григоренко оценил развитие электротранспорта в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе визита в Курскую область Дмитрий Григоренко оценил реализацию федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» регион в 2023 году приобрел десять электробусов КАМАЗ-6282 и пять зарядных станций за счет федерального бюджета. Электробусы курсируют по маршруту 7Э, связывая центр Курска с онкологическим научно-клиническим центром, а пассажиропоток составил более двух миллионов поездок.

Курск стал одним из первых городов России, где предприятие «Курскэлектротранс» внедрило электронные путевые листы для цифровизации перевозочной документации. Новая система передает все данные в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов и генерирует QR-коды для автоматизации контроля.

В рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Курск» уже реконструировано 24,7 км трамвайных путей и контактной сети, установлено 38 новых остановочных павильонов и закуплено 22 трамвая «Львенок», восемь из которых работают на маршруте №1.

Дмитрий Григоренко сообщил: «В Курске на 100% выполнены поставки новых трамваев и электробусов по программе обновления городского электротранспорта. Жители уже успели оценить современный транспорт и даже дали трамваям собственные имена. Сейчас в городе ведутся строительно-монтажные работы: в планах – реконструкция трамвайного депо, а также модернизация еще одного маршрута. Работа продолжается, чтобы сделать городской транспорт еще удобнее».

Врио губернатора области Александр Хинштейн в ходе визита отметил, что без федеральной поддержки завершить проект было бы невозможно из-за роста стоимости работ и необходимости ремонта двух путепроводов. По его мнению, трамвай для курян является не только транспортом, но и частью истории города.