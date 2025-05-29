Якушев: Будущее Евразии — в неделимой и справедливой безопасности

Tекст: Елизавета Шишкова

«Поддержка инициативы президента России по созданию контура равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве — это не просто внешнеполитический вектор. Это глубокий и осмысленный ответ на вызовы времени, разрушившие прежнюю систему международных отношений», — отметил Якушев, говорится на сайте ЕР.

Он подчеркнул, что комиссия, учрежденная в 2021 году, с первых дней стала площадкой, объединяющей представителей различных политических сил страны. В ней участвуют и парламентарии из других партий, имея право совещательного голоса, что придает ее деятельности межпартийный и всенародный характер.

Якушев особо отметил символичность того, что на протяжении всего времени председателем комиссии является министр иностранных дел Сергей Лавров — один из ведущих дипломатов современности.

По его словам, с первых заседаний комиссия четко заявляла о стремлении России к миру, балансу интересов и уважению суверенитета государств. Однако предложения России были проигнорированы. Это привело к дальнейшему росту глобальной напряженности, подрыву гуманитарных и экономических связей.

В условиях нестабильной мировой обстановки, по словам Якушева, роль «Единой России» возросла, партия способствует продвижению справедливого миропорядка, соответствующего новой Концепции внешней политики России.

«Важно, что за четыре года мы встречались не только в Москве. Работали в Минске, Калининграде и Владивостоке. И – я цитирую Сергея Викторовича (Лаврова - прим. ВЗГЛЯД) – наши голоса звучат в унисон с обновленной Концепцией внешней политики Российской Федерации и призывают к справедливому мировому порядку», — сказал Якушев.

Заседание в Перми, расположенной на стыке Европы и Азии, стало частью международных слушаний, поддерживающих интеграционные инициативы России в рамках Большой Евразии. В этом контексте особую роль, по словам Якушева, играют российские регионы.

Он подчеркнул, что Пермский край – промышленный и научный центр, с богатым культурным и образовательным потенциалом. Его участие в международном сотрудничестве усиливает общую позицию России на евразийском континенте.