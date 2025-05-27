93-летняя блогерша поблагодарила президента за проект «Россия – страна возможностей»

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время встречи участников проекта «Россия – страна возможностей» 93-летняя Евгения Семенова, амбассадор проекта «ТопБЛОГ», известная как бабушка Женя, поблагодарила президента.

Она отметила, что уже пять лет участвует в проекте и является финалистом первого сезона. Евгения Федоровна рассказала президенту: «Я хотела сказать вам, что я уже пять лет топаю с ТопБлогом «Россия – страна возможностей». Я финалист первого сезона, благодаря ТопБлогу я научилась вести социальные сети, где я пишу о своих родных, о конкурсах, в которых я люблю участвовать, о путешествиях, в которые меня зовут».

Она также выразила признательность главе государства за поддержку граждан: по ее словам, она благодарит президента за все, что он делает для людей, страны и мира.

Участники встречи отметили достижения Евгении Федоровны и выразили восхищение ее активностью и позитивным отношением к жизни.

Ранее Путин заявил, что платформа «Россия – страна возможностей» пользуется большой популярностью среди россиян.