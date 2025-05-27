Захарова заявила о зеркальном ответе России на санкции ЕС

Tекст: Александра Юдина

Она отметила, что власти ЕС принимают ограничительные меры, осознавая их контрпродуктивность для собственных стран, и назвала действия Брюсселя фанатичным уничтожением своей экономики, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что российская сторона усиливает производство и экономику, а реагировать на санкции будет зеркально, ответно и в наиболее выгодной для себя форме. Она также обратила внимание, что после 2022 года ситуация переросла из стадии антироссийских санкций в полноценную торговую войну, являющуюся частью гибридной войны против России.

По мнению Захаровой, санкции направлены не только против России, но и против всего мирового сообщества, поскольку затрагивают международную логистику, закрывают воздушные коридоры для российских перевозок, блокируют финансовые операции и распространяются на третьи страны.

Дипломат добавила, что Россия отвечает масштабно, поднимая экономику на новый уровень, а действия Запада оценила как предательство не только России, но и большинства мирового сообщества.

Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву. Глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России.

Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.