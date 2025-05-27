Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области

Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яблоновки, Алексеевки, Садков, Писаревки и Осоевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Глущенково, Ольговкой, Андреевкой, Песчаным в Харьковской области и Кировском в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в возле Северска, Закотного, Серебрянки, Константиновки и Выемки в ДНР.

Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Октябрьского, Новооленовки, Артема, Петровского, Димитрова, Новоторецкого и Гродовки в ДНР.

Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять бронемашин и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Новополя, Отрадного в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригад береговой обороны и теробороны вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

Уничтожены до 65 военнослужащих, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Романовку в ДНР. За день до этого российские военные за сутки освободили Локню, Ступочки и Отрадное. А до этого российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.