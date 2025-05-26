Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Путин начал встречу с главой МИД Турции в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров ключевым пунктом стал вопрос урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.
До этого помощник президента России Владимир Мединский и глава МИД Турции провели встречу в Москве, где основной темой стали перспективы урегулирования конфликта на Украине.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.