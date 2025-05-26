Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
Пенсионера из Гоголевки в Курской области нашли мертвым после издевательств ВСУ
В селе Гоголевка Курской области обнаружили тело 74-летнего Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках с нацистской символикой.
Тело пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в нацистских касках, нашли российские военные при зачистке и эвакуации жителей села Гоголевка в конце апреля. Родственники Гусарова рассказали, что его опознали по одежде и чертам лица, хотя внешность была изменена. Отмечается, что смерть наступила примерно в марте, передает RT.
По словам зятя погибшего, на теле пенсионера обнаружили отверстие от крупнокалиберного оружия. В документах Следственного комитета указано, что причиной смерти стало ранение.
Родные убеждены, что мужчину убили украинские военные. После опознания тело Гусарова кремировали. Его прах планируют захоронить на родине в Донбассе.
Ранее в Сети появилось видео, где двое бойцов ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером.
Дочь пострадавшего рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи из-за закрытого въезда в город.
Французские журналисты пришли в замешательство, увидев кадры украинских боевиков в нацистской амуниции.