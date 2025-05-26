Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями

Tекст: Мария Иванова

В период с 12.30 до 14.00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, четыре дрона были сбиты над территорией Курской области, еще три – над Тульской областью.

В сообщении отмечается, что все летательные аппараты были уничтожены дежурными силами ПВО. Оперативные службы уточняют последствия и возможные материальные повреждения на местах падения обломков дронов.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате инцидентов не приводится. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в районе Москвы был сбит украинский беспилотник.

До этого ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями.

За минувшие сутки в различных регионах России ПВО уничтожили 148 беспилотников самолетного типа, из них 31 аппарат – в Брянской области.