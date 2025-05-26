Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями
Российские средства ПВО ликвидировали группу украинских дронов самолетного типа, атаковавших Курскую и Тульскую области.
В период с 12.30 до 14.00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По информации ведомства, четыре дрона были сбиты над территорией Курской области, еще три – над Тульской областью.
В сообщении отмечается, что все летательные аппараты были уничтожены дежурными силами ПВО. Оперативные службы уточняют последствия и возможные материальные повреждения на местах падения обломков дронов.
Информация о пострадавших или разрушениях в результате инцидентов не приводится. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в районе Москвы был сбит украинский беспилотник.
До этого ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями.
За минувшие сутки в различных регионах России ПВО уничтожили 148 беспилотников самолетного типа, из них 31 аппарат – в Брянской области.