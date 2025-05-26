Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над четырьмя областями

Tекст: Мария Иванова

В промежуток с 8.30 до 11.00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Из этого числа девять дронов были сбиты над Орловской областью, пять – над Курской областью. Еще по три беспилотника уничтожены на территории Тульской и Ярославской областей.

По данным военного ведомства, атаки были отражены с помощью штатных средств ПВО, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили пять самолетных беспилотников в Курской, Тульской и Орловской областях утром с 7.50 до 8.30.

Ранее за полчаса силы ПВО ликвидировали семь самолетных беспилотников на территории Тульской и Калужской областей.

Всего за минувшие сутки над различными регионами России средствами ПВО уничтожили 148 самолетных беспилотников, из них 31 аппарат – в Брянской области.