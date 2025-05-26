Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами

Tекст: Мария Иванова

В период с 7.50 до 8.30 по московскому времени средства противовоздушной обороны успешно уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над Курской областью. Еще по одному беспилотнику удалось перехватить над Тульской и Орловской областями.

Операция проведена слаженно, отмечают в военных структурах. Информация о повреждениях или пострадавших не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО ликвидировали семь беспилотников самолетного типа на территории Тульской и Калужской областей за полчаса.

За сутки средства ПВО уничтожили 148 беспилотников самолетного типа в различных регионах России, в том числе 31 аппарат в Брянской области.