Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?0 комментариев
Самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы в Иркутской области
В аэропорту Киренска пассажирский Ан-24 после посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сложившейся передней стойки шасси.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Иркутска в Киренск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска, передает ТАСС.
Инцидент произошел 26 мая около 14.33 по местному времени. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что причиной стало сложение передней стойки шасси после приземления.
В ведомстве заявили: «Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы». Все находившиеся на борту люди оперативно покинули самолет, медицинская помощь никому не понадобилась.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Специалисты изучают обстоятельства инцидента, чтобы установить причины поломки и оценить действия экипажа и наземных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Аэрофлот» ранее опровергла информацию о выкатывании самолета за пределы полосы в аэропорту Кемерово после посадки.
В Перми из-за выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы ограничивали работу аэропорта.