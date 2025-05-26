Самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы в Иркутской области

Tекст: Мария Иванова

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Иркутска в Киренск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска, передает ТАСС.

Инцидент произошел 26 мая около 14.33 по местному времени. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что причиной стало сложение передней стойки шасси после приземления.

В ведомстве заявили: «Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы». Все находившиеся на борту люди оперативно покинули самолет, медицинская помощь никому не понадобилась.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Специалисты изучают обстоятельства инцидента, чтобы установить причины поломки и оценить действия экипажа и наземных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Аэрофлот» ранее опровергла информацию о выкатывании самолета за пределы полосы в аэропорту Кемерово после посадки.

В Перми из-за выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы ограничивали работу аэропорта.