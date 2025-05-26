Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
В Узбекистане осудили мужчину за контрактную службу в России
Жителю Карши, вернувшемуся в Узбекистан с военной службы по контракту в России после ранения под Луганском, назначили четыре года ограничения свободы за наемничество.
Каршинский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил местного жителя к четырем годам ограничения свободы за участие в боевых действиях по контракту с российской армией, сообщает РИА «Новости». Приговор вынесен гражданину 2005 года рождения, который отправился на заработки в Петербург, а затем подписал контракт на военную службу.
Согласно материалам дела, в июне прошлого года осужденный подписал контракт на один год, после чего проходил службу под Луганском, где получил ранение. После лечения в госпитале он самовольно покинул часть и вернулся на родину в феврале 2025 года, добровольно сдавшись властям.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана «Наемничество». В тексте приговора указано: «Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года». При вынесении решения суд учел сотрудничество подсудимого со следствием, отсутствие судимости и другие смягчающие обстоятельства.
Отметим, что по закону за наемничество в Узбекистане предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы, однако суд ограничился более мягким приговором.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гражданина Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в спецоперации на Украине в составе Вооруженных сил России по обвинению в наемничестве.
До этого жителя Узбекистана ранее приговорили к четырем годам ограничения свободы за участие в конфликте на Украине, при этом суд учел его раскаяние и сотрудничество со следствием.