В Узбекистане осудили мужчину за контрактную службу в России

Tекст: Мария Иванова

Каршинский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил местного жителя к четырем годам ограничения свободы за участие в боевых действиях по контракту с российской армией, сообщает РИА «Новости». Приговор вынесен гражданину 2005 года рождения, который отправился на заработки в Петербург, а затем подписал контракт на военную службу.

Согласно материалам дела, в июне прошлого года осужденный подписал контракт на один год, после чего проходил службу под Луганском, где получил ранение. После лечения в госпитале он самовольно покинул часть и вернулся на родину в феврале 2025 года, добровольно сдавшись властям.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана «Наемничество». В тексте приговора указано: «Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года». При вынесении решения суд учел сотрудничество подсудимого со следствием, отсутствие судимости и другие смягчающие обстоятельства.

Отметим, что по закону за наемничество в Узбекистане предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы, однако суд ограничился более мягким приговором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гражданина Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в спецоперации на Украине в составе Вооруженных сил России по обвинению в наемничестве.

До этого жителя Узбекистана ранее приговорили к четырем годам ограничения свободы за участие в конфликте на Украине, при этом суд учел его раскаяние и сотрудничество со следствием.