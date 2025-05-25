Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
«Грузинская мечта» назвала «проплаченной провокацией» осквернение флага России
Правящая «Грузинская мечта» назвала «проплаченной провокацией» осквернение флага России на музыкальном фестивале в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
Секретарь правящей партии Дмитрий Самхарадзе заявил, что случившееся является «специально спланированной и,возможно, проплаченной провокацией накануне Дня независимости Грузии», отмечаемого 26 мая.
Политик предложил тем, кто это сделал и одобрил «отправиться на Украину и там доказывать, что борешься с Россией».
Дмитрий Самхарадзе отметил, что исполнитель, который на сцене изобразил мочеиспускание на флаг России, «повел себя не как грузинский мужчина».
По его словам, грузины исконно славились достойным отношением к врагам на поле боя.
«Веди себя достойно, по-мужски. Какой из такого воин, если начнется война?!», – отметил секретарь «Грузинской мечты».
Военкор Юрий Котенок заявил, что осквернение российского флага грузинским певцом отражает устойчивую русофобию в грузинском обществе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси.