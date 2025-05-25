При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.9 комментариев
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на вокзале в Россоши
Мужчину, который открыл стрельбу и ранил прохожего в Россоши Воронежской области, задержали сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале города Россошь. Им оказался ранее судимый 38-летний житель города, подозреваемый по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, передает РИА «Новости».
Как уточнили в региональном следственном управлении, сейчас задержанного допрашивают по обстоятельствам совершенного преступления. С ним также проводятся другие следственные и процессуальные действия.
Следствие готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу и планирует в ближайшее время предъявить ему официальное обвинение.
В пятницу в СУ СКР по Воронежской области сообщили, что после стрельбы у вокзала в Россоши, где неустановленный мужчина ранил прохожего, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Напомним, неизвестный местный житель открыл огонь на площади Танкистов в Россоши Воронежской области. В результате происшествия один человек получил тяжелое ранение.