Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на вокзале в Россоши

Tекст: Дарья Григоренко

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале города Россошь. Им оказался ранее судимый 38-летний житель города, подозреваемый по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, передает РИА «Новости».

Как уточнили в региональном следственном управлении, сейчас задержанного допрашивают по обстоятельствам совершенного преступления. С ним также проводятся другие следственные и процессуальные действия.

Следствие готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу и планирует в ближайшее время предъявить ему официальное обвинение.

В пятницу в СУ СКР по Воронежской области сообщили, что после стрельбы у вокзала в Россоши, где неустановленный мужчина ранил прохожего, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, неизвестный местный житель открыл огонь на площади Танкистов в Россоши Воронежской области. В результате происшествия один человек получил тяжелое ранение.