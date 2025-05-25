Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российская армия достигла наибольших успехов на южно-донецком направлении за минувшую неделю, передает ТАСС. По сведениям Марочко, бойцы освободили здесь пять населенных пунктов, что было подтверждено сводками Министерства обороны России.

«Более того, на некоторых участках местности мы вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, на некоторых – практически соединили наши войска с Запорожской областью», – заявил Марочко.

Эксперт также подчеркнул, что стык Запорожской области и ДНР остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, где динамика событий сохраняет наибольшие темпы.

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