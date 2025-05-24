При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Российский пловец Пригода выиграл золото на турнире «Маре Нострум» во Франции
Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золотую медаль на третьем этапе международного турнира «Маре Нострум».
Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем на дистанции сто метров брассом, обойдя соперников из Японии и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Он победил на дистанции 100 метров брассом, показав время 59,67 секунды. Второе место занял японец Син Охаси с результатом 59,88 секунды, а третьим стал белорус Илья Шиманович (1.00,15).
Климент Колесников из России финишировал вторым на дистанции 50 метров на спине с результатом 25,24 секунды. Победителем стал француз Йоанн Н'Дойе-Бруар (25,15), третье место занял Жюль Андре (25,47).
Роман Шевляков завоевал бронзовую медаль на 100-метровке баттерфляем с результатом 51,93 секунды. Первым был француз Максим Груссе (51,40), вторым – Адильбек Мусин из Казахстана (51,82).
Международная федерация водных видов спорта допускает российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены вызывают гордость у соотечественников даже без национального флага и гимна на международных соревнованиях.