После ДТП на трассе М12 возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации ТС

Tекст: Ирма Каплан

После крупного ДТП на трассе М-12 в Богородском городском округе началась проверка по факту гибели женщины и ребенка и причинения травм еще нескольким пострадавшим, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, сообщила глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – сказала Петрова в видеоролике, размещенном в Telegram-канале Подмосковной полиции.

Также Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту, уточнили в ведомстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария произошла на трассе М-12 в Богородском городском округе, где столкнулись микроавтобус и две легковые машины.

Министерство здравоохранения Московской области уточнило, что восемь из десяти пострадавших госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение.