Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
В Дагестане убили певицу Талисман
В дагестанском городе Каспийске убили женщину, по подозрению задержан ее 34-летний сожитель, сообщили в региональном следственном управлении СК, источник в силовых структурах уточнил, что убитая – местная певица Талисман Омарова.
Инцидент произошел 20 мая в квартире одного из домов Каспийска, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе употребления алкоголя из-за внезапно вспыхнувшего конфликта нападавший нанес множественные удары бытовыми предметами сожительнице, она умерла на месте.
Подозреваемого задержали, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Между тем источник ТАСС сообщил, что погибшая – это местная 47-летняя певица Талисман Омарова, ее избили до смерти.
В феврале в Севастополе в результате ссоры убили певицу Наталью Немеляйнен, известную как вокалистка NEMA.