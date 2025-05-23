Бородин предложил проверить законность российского гражданства Реввы

Tекст: Елизавета Шишкова

Бородин предложил проверить юмориста Александра Ревву на предмет законности получения российского гражданства, передает «Абзац». По его словам, вопросы вызывает не только сам факт выдачи паспорта, но и предполагаемая дружба комика с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также возможное наличие у Реввы второго паспорта.

Бородин заявил: «Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых. За все время спецоперации мы не увидели его собственного отношения к происходящему, поэтому хочу задать ему этот вопрос и услышать, что он скажет».

Эксперт отметил, что, по его уверенности, у Реввы есть второе гражданство, а члены его семьи могут проживать за рубежом. По мнению Бородина, российские артисты должны поддерживать страну в непростое время, а получение паспорта не обязательно свидетельствует о лояльности. Он добавил, что сегодня будет подано официальное обращение с просьбой проверить Ревву на законность получения гражданства и наличие украинских документов.

Кроме того, Бородин напомнил, что семья Реввы рассказывала о многолетнем отсутствии финансовой поддержки со стороны артиста, а также о том, что он не оказывал помощь Донбассу. По словам чиновника, все заработанные в России средства комик тратил на отдых за границей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Ревва получил российское гражданство согласно данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Ревва родился в Донецке в 1974 году.