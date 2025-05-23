Суд признал россиянку виновной в безбилетном перелете в Париж

Tекст: Мария Иванова

Суд в Бруклине признал россиянку Светлану Дали виновной в незаконном проникновении на рейс Delta Air Lines, передает ТАСС. По информации телеканала ABC News, ей может грозить до шести месяцев заключения.

В ноябре 2024 года Дали, обладающая видом на жительство в США, успешно прошла все этапы предполетного досмотра в аэропорту им. Джона Кеннеди, избежала проверки при посадке и отправилась в Париж. Франция отказала ей во въезде из-за отсутствия визы, после чего россиянку депортировали обратно в США.

В декабре ей предъявили обвинение в незаконном проникновении на борт воздушного судна, а на слушании в суде она признала, что не имела посадочного талона и большую часть перелета провела в туалете. После освобождения из-под стражи и снятия электронного браслета Дали попыталась покинуть страну через канадскую границу, но была задержана правоохранителями.

На время разбирательства суд запретил ей перемещаться и посещать аэропорты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница США Светлана Дали прошла на международный рейс без билета, воспользовавшись коридором для экипажа.