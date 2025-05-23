Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.7 комментариев
FT: Американцы обновили рекорд по заявкам на гражданство Британии
Рекордное число граждан США подали заявки на британское гражданство из-за Трампа
За первые три месяца 2025 года, после прихода к власти президента Дональда Трампа, более 1930 граждан США подали документы на получение британского гражданства, что стало рекордом за всю историю наблюдений.
Рекорд по числу поданных заявок на получение гражданства Британии был зафиксирован среди граждан США за первые три месяца этого года, передает Financial Times.
За январь-март 2025 года на гражданство Британии претендовали более 1930 американцев, что стало наивысшим показателем за всю историю наблюдений и на 12% превысило цифры прошлого квартала, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что рост интереса к переезду в Британию связан с возвращением Дональда Трампа на пост президента США. Иммиграционные юристы подтверждают всплеск количества обращений, подчеркивая, что среди основных причин доминируют опасения за будущее, чувство разочарования и вопросы финансовой стабильности.
Один из опрошенных специалистов пояснил: «Люди испытывают страх, разочарование и стремятся к финансовой безопасности». Специалисты указывают на явную тенденцию увеличения эмиграционных настроений среди американцев после смены власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года рекордное число гендиректоров в США ушли со своих постов в ожидании инаугурации Дональда Трампа.
Тогда же сообщалоьс, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков.
The Washington Post даже опубликовала руководство для американцев, желающих уехать после победы Трампа, предлагая рассмотреть Канаду и другие страны для переезда.