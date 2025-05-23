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    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    119 комментариев
    23 мая 2025, 08:04 • Новости дня

    FT: Американцы обновили рекорд по заявкам на гражданство Британии

    Рекордное число граждан США подали заявки на британское гражданство из-за Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    За первые три месяца 2025 года, после прихода к власти президента Дональда Трампа, более 1930 граждан США подали документы на получение британского гражданства, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

    Рекорд по числу поданных заявок на получение гражданства Британии был зафиксирован среди граждан США за первые три месяца этого года, передает Financial Times.

    За январь-март 2025 года на гражданство Британии претендовали более 1930 американцев, что стало наивысшим показателем за всю историю наблюдений и на 12% превысило цифры прошлого квартала, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что рост интереса к переезду в Британию связан с возвращением Дональда Трампа на пост президента США. Иммиграционные юристы подтверждают всплеск количества обращений, подчеркивая, что среди основных причин доминируют опасения за будущее, чувство разочарования и вопросы финансовой стабильности.

    Один из опрошенных специалистов пояснил: «Люди испытывают страх, разочарование и стремятся к финансовой безопасности». Специалисты указывают на явную тенденцию увеличения эмиграционных настроений среди американцев после смены власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года рекордное число гендиректоров в США ушли со своих постов в ожидании инаугурации Дональда Трампа.

    Тогда же сообщалоьс, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков.

    The Washington Post даже опубликовала руководство для американцев, желающих уехать после победы Трампа, предлагая рассмотреть Канаду и другие страны для переезда.

    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

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    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    20 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Politico: Маск исчез из новостей
    Politico: Маск исчез из новостей
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск почти перестал фигурировать в новостях и заявлениях политиков, а его имя исчезло из публичных обсуждений, пишет Politico.

    По данным издания, президент США Дональд Трамп, ранее регулярно упоминавший Маска в соцсети Truth Social, не писал о нем более месяца, передает «Лента.ру». Кроме того, Маск также перестал быть участником брифингов Белого дома, а конгрессмены исключили его имя из своих информационных бюллетеней.

    В материале подчеркивается, что анализ публикаций показал снижение числа упоминаний бизнесмена в СМИ и политических заявлениях.

    Это уменьшение коррелирует со снижением поисковых запросов по его имени в Google. В публикации отмечается, что некоторые республиканцы считают Маска «политически токсичным».

    Ранее глава DOGE Илон Маск заявил об использовании американскими госслужащими государственных средств для аренды роскошных стадионов и отелей под частные вечеринки. До этого Илон Маск призвал обратить внимание на расходы Федеральной резервной системы США, выделенные на реконструкцию центрального офиса в Вашингтоне.

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    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

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    20 мая 2025, 14:59 • Новости дня
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа планирует потратить до 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов из зон активных конфликтов, включая 700 тыс. украинцев и гаитян, пишет Washington Post.

    Предложение включает в себя людей, бежавших из опасных регионов мира, и, похоже, направлено на обход Международной организации по миграции (МОМ). Этот план совпадает с попыткой администрации резко сократить иностранную помощь, передает Washington Post.

    В проекте документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США подтвердила подлинность документов, но назвала их «устаревшими».

    Критики предложения считают его негуманным и противоречащим идеалам США. Возникают вопросы о том, является ли такой план злоупотреблением средствами иностранной помощи.

    Международное право гласит, что беженцев нельзя возвращать в страну, если их жизни или свободе угрожает опасность.

    Для украинцев и гаитян в США действует временный защитный статус. Администрация Байдена впервые предоставила временный защитный статус украинцам в 2022 году. Гаитяне имеют временный защитный статус с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США планируется реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство, участвуя в культурных состязаниях по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

    Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.

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    21 мая 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в победе России на Украине
    Трамп выразил уверенность в победе России на Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами поделился своим мнением относительно исхода конфликта на Украине.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Трамп в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине. В сообщении отмечается, что Трамп дал понять собеседникам свою точку зрения по поводу перспектив завершения боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    22 мая 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС во время переговоров настаивали на прекращении огня без предварительных условий, но этот вариант не получил поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

    Трамп отверг идею «безусловного» прекращения огня на Украине, которую предлагали лидеры Евросоюза, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. Некоторые европейские политики настаивали на том, чтобы будущие переговоры в Ватикане завершились именно «безусловным» перемирием, однако Трамп отверг такой сценарий, заявив: «Мне не нравится такой подход».

    По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине. Подробностей о реакции других участников переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    20 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России

    Трамп после разговора с Путиным отказался вводить новые санкции против России

    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России, подчеркнув готовность Москвы к переговорам о прекращении огня, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил руководителям европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Такое решение Трамп объяснил тем, что Москва, по его словам, серьезно настроена на достижение урегулирования ситуации на Украине.

    Как отмечают участники беседы, на которую ссылается портал Axios, Трамп подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку» и согласна «немедленно» начать прямые переговоры о прекращении огня. Президент США выразил уверенность, что данный подход Москвы свидетельствует о возможности дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее американский президент заявил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    Лидеры европейских стран оказались ошеломлены разговором президентов России и США, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий.

    Кая Каллас заявила, что ЕС начал подготовку нового 18-го пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира».

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    22 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп связал убийство двух дипломатов Израиля в Вашингтоне с проявлениями антисемитизма и выразил соболезнования родным погибших.

    Дональд Трамп прокомментировал убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне в соцести Truth Social.

    Президент США назвал произошедшее проявлением антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших.

    «Эти ужасные убийства в Вашингтоне, которые, очевидно, основаны на антисемитизме, должны прекратиться сейчас! Ненависть и радикализм не имеют места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что подобное может происходить! Да благословит вас Бог!» – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что подобные преступления недопустимы и должны быть пресечены.

    Ранее Израиль усилил контакты с американскими властями после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой погибли два израильских дипломата.

    Напомним, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после нападения возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

    Полиция Вашингтона задержала 30-летнего мужчину, который во время задержания выкрикивал лозунг «Свободная Палестина!».

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    20 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Пентагон инициировал новое расследование вывода войск из Афганистана

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон открыл новое расследование по факту вывода американских войск из Афганистана администрацией бывшего президента Джо Байдена, сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

    По его словам, целью станет обеспечение ответственности за принятое решение и представление полной картины американскому обществу, передает РИА «Новости».

    Хегсет пояснил, что министерство соберет специальную группу для всестороннего рассмотрения обстоятельств вывода войск, а также проверки предыдущих расследований по этому вопросу. Глава Пентагона подчеркнул, что все детали будут максимально прозрачно донесены до граждан США.

    Ранее команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана. В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.


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    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    20 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры между Россией и Украиной по прекращению огня могут начаться без участия США, поскольку президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным отказался от угроз новых санкций и четких сроков, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, ранее Трамп призвал к тридцатидневному прекращению огня на Украине и пригрозил ввести новые санкции против России. Однако после двухчасового телефонного разговора с российским лидером он объявил, что Киев и Москва начнут немедленные переговоры, причем участие США не обязательно.

    Во время беседы не звучало новых угроз санкций и не было обсуждения конкретных временных рамок. Европейские лидеры выразили разочарование позицией Вашингтона, опасаясь, что США отходят от активной роли в процессе урегулирования конфликта.

    По словам анонимного европейского чиновника, Трамп дал понять нежелание усиливать санкционный режим и фактически дистанцировался от собственных инициатив по прекращению огня. Другой представитель отметил, что Киев и европейские столицы не поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией без активного участия США.

    Директор программы Geostrategy North фонда German Marshall Кристин Берзина заявила: «Сегодня кажется, что мы возвращаемся к значительно более долгосрочному сценарию, при котором Путин выигрывает для себя и армии дополнительное время». Она также подчеркнула, что вероятность скорого прекращения огня и урегулирования конфликта уменьшилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина приятным джентльменом после телефонного разговора. Трамп анонсировал изменения по ситуации на Украине после беседы с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Путиным и Трампом.

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    22 мая 2025, 13:40 • Новости дня
    Ципис: Охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой

    Израильский эксперт Ципис указал на слабую охрану сотрудников посольства в Вашингтоне

    Ципис: Охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при убитых дипломатах либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне. Дональд Трамп заявил, что «основанные на антисемитизме» убийства должны прекратиться.

    «Дипломаты за рубежом – это всегда уязвимая цель для радикалов и экстремистов. Предотвратить покушение на сотрудников посольства очень непросто», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    На этом фоне собеседник напомнил об убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова: это произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки. Нынешнее нападение на дипломатов Израиля в Вашингтоне вызывает ряд вопросов.

    «Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при сотрудниках посольства либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе. При этом выследить дипломата – не самая сложная задача для преступника», – допустил эксперт.

    «Более того, правоохранители "держат на карандаше" далеко не всех радикалов. Например, на Евровидении в этом году многотысячная толпа скандировала лозунги против Израиля. Как проконтролировать каждого из них?» – задался он вопросом.

    На фоне трагических событий в Вашингтоне Биньямин Нетаньяху уже объявил, что Тель-Авив введет дополнительные меры в своих посольствах по всему миру. «Безопасность израильских дипломатических представительств традиционно находится на очень высоком уровне из-за постоянных угроз», – указал спикер.

    «Заявление премьера может предусматривать, что в посольства и консульства направят сотрудников охранных организаций. Кроме того, возможно, дипломаты ограничат свое появление на публичных мероприятиях», – допустил политолог.

    Впрочем, эксперт сомневается, что произошедшее скажется на отношениях США и еврейского государства. «Между лидерами назрел разлад, который не имеет непосредственного отношения к нападению на дипломатов. Дело в том, что Нетаньяху проводит политику в абсолютном разрезе с курсом Трампа. А глава Белого дома этим недоволен», – заключил Ципис.

    Напомним, в среду вечером двое сотрудников посольства Израиля – мужчина и женщина – были убиты в Вашингтоне, округ Колумбия, когда покидали Столичный еврейский музей после приема молодых дипломатов.

    30-летний Элиас Родригес из Чикаго расстрелял пару из пистолета почти в упор у входа в музей. Убийство произошло в центре города недалеко от Капитолия, а также штаб-квартир министерства юстиции и ФБР, сообщает Sky News.

    Йони Калин и Кэти Калишер, находившиеся в тот момент в музее, рассказали, что после стрельбы внутрь вошел мужчина, выглядевший расстроенным. Люди пришли ему на помощь и принесли воды, думая, что он пострадавший.

    Стрелок не пытался скрыться. Почти сразу его задержала служба безопасности. «Когда прибыла полиция, он вытащил красную куфию и несколько раз закричал: «Освободите Палестину!», – рассказал Калин.

    Посол Израиля Йехиэль Лейтер заявил, что двое убитых были парой, готовившейся к помолвке, передает The New York Times. Амихай Шикли, министр по делам диаспор Израиля, сообщил, что одной из жертв является 28-летний Ярон Лищинский, работавший в политическом отделе посольства. Он получил степень магистра в Университете Райхмана и бакалавра в Еврейском университете, сообщает Times of Israel.

    Вторая жертва – Сара Милгрим, американка еврейского происхождения, работавшая в отделе публичной дипломатии посольства. Она имела степени магистра Американского университета и Университета мира ООН.

    Президент США Дональд Трамп осудил убийство, заявив, что оно было совершено на почве антисемитизма. «Ненависти и радикализму нет места в США», – написал он в соцсети Truth Social.

    «Это отвратительный акт ненависти и антисемитизма. Америка и Израиль будут едины в защите нашего народа и наших общих ценностей. Террор и ненависть не сломят нас», – сказал президент Израиля Ицхак Герцог. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в посольствах Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности.

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    20 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    FT: Лидеры Европы удивились отказу Трампа от санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы стран Евросоюза с удивлением отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

    Европейских лидеров поразила позиция Трампа, не поддержавшего идею новых санкций против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

    Главы европейских государств осознали, что Трамп не намерен усиливать давление на Москву и не проявляет инициативы по ужесточению ограничительных мер.

    В разговоре 19 мая, в котором участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры, стороны рассмотрели дальнейшие возможные шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, одной из тем стала подготовка следующей технической встречи сторон. Несмотря на обсуждение угроз санкций, участники согласились тесно координировать процесс переговоров.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером. Вместе с тем в ЕС решили ужесточить санкции против России после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    21 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство из-за визита Зеленского в ЮАР

    Трамп выразил недовольство невозможностью связаться с Зеленским

    Трамп выразил недовольство из-за визита Зеленского в ЮАР
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал, что остался крайне недоволен тем, что не смог связаться с Владимиром Зеленским из-за его визита в Южную Африку.

    Он поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?». Трамп не уточнил дополнительных подробностей инцидента, передает Ura.ru со ссылкой на ОСН.

    Отмечается, что американский лидер намеревался провести телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию вокруг конфликта на Украине. Представители украинской стороны сообщили, что Зеленский находится с визитом в Кейптауне и не может ответить на звонок. Трамп отметил, что ранее Зеленский неоднократно высказывал заинтересованность в диалоге с Вашингтоном, поэтому отказ оказался для него неожиданным.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент США может стремиться войти в историю как миротворец, пытаясь урегулировать кризис вокруг Украины.

    В апреле после переговоров в Претории глава киевского режима Владимир Зеленский решил спешно покинуть ЮАР и вернуться на Украину.

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