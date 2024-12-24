Рекордное число гендиректоров в США ушли с постов в ожидании инаугурации Трампа

Financial Times: Рекордные 327 гендиректоров в США уволились в ожидании прихода Трампа

Tекст: Мария Иванова

В 2024 году рекордные 327 генеральных директоров в США покинули свои посты из-за ожидания прихода к власти Дональда Трампа, сообщает Financial Times. Это число превысило прежний рекорд в 312 отставок, зафиксированный в 2019 году. Волна увольнений затронула крупные корпорации, такие как Boeing, Intel и Nike, причем некоторые из руководителей занимали свои должности менее трех лет, отмечает ТАСС.



Причиной такого массового ухода стали заявления Трампа о планах ввести повышенные импортные пошлины, что может нарушить глобальные цепочки поставок. Источники Financial Times отмечают, что в некоторых секторах бизнеса генеральные директора предпочитают уйти заранее, чтобы избежать будущих проблем. Эксперт Рич Филдс из Russell Reynolds подчеркивает, что многие руководители переходят в частный сектор, где можно заработать больше благодаря росту частного капитала.

Несмотря на волну отставок, медианная зарплата гендиректоров компаний из списка S&P 500 выросла на 1 млн долларов, достигнув рекордных 15,4 млн долларов. Это свидетельствует о сложной ситуации на рынке труда для топ-менеджеров, где, с одной стороны, возникают новые возможности, а с другой – отмечается нестабильность из-за политических изменений.

Дональд Трамп, одержавший победу на выборах, планирует ввести дополнительные пошлины для крупнейших торговых партнеров США. Избранный президент грозится ввести 100% тарифы на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты, а также наложить 25% пошлины на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары. Эти меры, по его словам, направлены на борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Ранее The Washington Post опубликовала руководство для американцев, желающих уехать после победы Дональда Трампа, предлагая рассмотреть Канаду и другие страны для переезда.

Сообщалось что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков.

На прошлой неделе Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях.