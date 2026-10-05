Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Водителей предупредили об ошибках при оформлении ОСАГО
Водителей предупредили о снижении выплат по ОСАГО из-за аварийных комиссаров
При самостоятельном оформлении ДТП по Европротоколу водители часто допускают ошибки, снижающие размер выплат, среди главных – доверие аварийным комиссарам.
При оформлении ДТП по Европротоколу в рамках ОСАГО водители часто допускают ошибки, которые ведут к снижению выплат, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на автомобильного юриста Льва Воропаева.
«Абсолютное доверие аварийным комиссарам – самая распространенная ошибка. Пострадавший может получить в разы меньше, чем ему положено из-за этого», – заявил Воропаев.
Среди других частых ошибок юрист назвал превышение часового лимита на оформление ДТП в электронном виде и составление бумажного протокола вместо совместного электронного и бумажного. Комиссары часто предлагают подписать соглашение со страховой компанией или договор об уступке права требования, в результате чего пострадавший получает значительно меньше денег.
Воропаев посоветовал внимательно читать все предлагаемые документы и отметил, что оформление европротокола через приложение позволяет сэкономить на вызове комиссара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО.
В июле было подробно рассказано об оформлении Европротокола.
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