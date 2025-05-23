Tекст: Дмитрий Зубарев

Информация о ликвидации Габриэля Феррейры Силвы, инструктора по стрельбе из города Ипожука, штат Пернамбуку, Бразилия, поступила от силовых структур, передает ТАСС. Он воевал в составе 47-й бригады и был уничтожен в ходе боевого столкновения в Сумской области 18 мая 2025 года.

По данным собеседника агентства, вместе с ним были ликвидированы четверо других наемников, которые, по предварительной информации, были испаноговорящими. Они участвовали в очередной «самоубийственной миссии» этой бригады, которая стала для них последней.

В настоящий момент российские военные продолжают уничтожать штурмовые группы противника преимущественно на украинской территории. В то же время опознать останки остальных наемников пока не удалось из-за сложной обстановки на линии соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, которые оставили украинские боевики и иностранные наемники. Швейцария начала расследование в отношении 14 граждан, которые служили в рядах ВСУ как наемники. В селе Гуево среди боевиков ВСУ нашли польских и англоязычных наемников.