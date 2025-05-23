Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Эксперт назвал четыре бесполезные для россиян опции автомобилей
Директор крупного автосалона в Москве отметил не востребованные опции в машинах
В современных автомобилях владельцы практически не пользуются массажем и вентиляцией сидений, а также интеграцией со смартфоном и индикатором чистоты стеклоомывателей, отметил эксперт Алексей Балашов.
Директор по сервису и запасным частям крупной компании Алексей Балашов назвал лишние функции в авто. Среди них: массаж и вентиляция сидений, индикатор чистоты стеклоомывателей и интеграция со смартфоном через приложения, передает «Газета.ru».
По словам эксперта, системы массажа в автомобиле часто воспринимаются как легкая вибрация, а не полноценный массаж, и не стоят своих денег. Балашов также отметил, что индикатор чистоты стеклоомывателей редко бывает полезен, поскольку водители и так замечают, когда заканчивается жидкость.
Эксперт добавил, что систему вентиляции сидений многие предпочитают не использовать, считая кондиционер более эффективным способом охлаждения в жару. По его мнению, интеграция с телефоном через приложения становится неудобной из-за необходимости постоянного подключения устройства и сложности настроек, что делает традиционные кнопки более привлекательными.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, продажи китайских электромобилей в Евросоюзе в апреле впервые превысили продажи автомобилей Tesla. А бывший заместитель руководителя реакторного цеха № 2 Курской атомной электростанции Евгений Широких арестован по делу о получении взятки в виде машины Porsche.