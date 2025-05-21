Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
Экс-замглавы Тамбовской области заподозрили в получении взятки от основателя «Русагро»
Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов получил взятку от основателя «Русагро» Вадима Мошковича, сообщил источник в правоохранительных органах.
Мошкович якобы дал занимавшему пост замглавы администрации Тамбовской области с 2015 по 2020 годы Иванову взятку за покровительство в регионе, сообщил собеседник ТАСС.
Взятка была дана в том числе в виде миллиардных субсидий, Иванов проходит подозреваемым, указал источник.
Напомним, суд в Москве арестовал самого Мошковича по делу о мошенничестве. Защита бизнесмена предлагала залог в 1 млрд рублей для его освобождения.