Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
В Госдуме отреагировали на идею лишить бездетных пенсии
Мысль об отмене пенсий для бездетных граждан высказана лишь для привлечения внимания, заявила депутат Госдумы Ксения Горячева, комментируя соответствующее предложение ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана.
«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей слишком скучно», – сказала Горячева «Газете.Ru».
Она добавила, что подобное высказывание привлекает внимание, но пользы от него нет. Настоящий рост рождаемости происходит после серьезных дискуссий, а не после того, как граждан начинают раздражать громкими заголовками.
Ранее Мардан предложил лишить российских граждан без детей пенсий, по его словам, только такие меры смогут изменить демографическую ситуацию в стране.
Ранее в Общественной палате предложили выделять бесплатное жилье многодетным семьям.