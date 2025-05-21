Google представила новую модель Veo 3 для генерации видео

Veo 3 от Google позволила добавлять аудиоэффекты и диалоги в видео

Tекст: Денис Тельманов

Американская корпорация Google объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта Veo 3, сообщает ТАСС. Новый инструмент позволяет создавать видеоролики и автоматически генерировать к ним аудиосопровождение, в том числе звуковые эффекты, шум окружающей среды и диалоги.

В настоящий момент Veo 3 доступен только для пользователей, находящихся на территории США. Разработчики отмечают, что инструмент предназначен как для энтузиастов, так и для профессионалов в сфере кинематографа.

По информации телеканала CNBC, основное конкурентное преимущество Veo 3 заключается в способности добавлять звуковую дорожку к создаваемым видео. Это отличает продукт Google от модели Sora от OpenAI, с которой Veo 3 будет конкурировать на рынке ИИ-генераторов видео.

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