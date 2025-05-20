Объявлено о повышении стоимости эвакуации машин в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В ведомстве уточнили, что с начала лета изменятся тарифы на перемещение и хранение транспортных средств, однако эти суммы останутся ниже фактических расходов города на эвакуацию. Подчеркивается, что новая стоимость будет применяться ко всем категориям автомобилей, подпадающих под эвакуацию.

Департамент транспорта Москвы отмечает, что корректировка тарифов необходима для компенсации роста затрат на оказание услуги. В прошлом году индексация не проводилась, поэтому нынешние изменения призваны сбалансировать расходы городского бюджета.

Владельцы автомобилей категории М, А, В с двигателем до 80 л.с. теперь будут платить за эвакуацию 7 600 рублей вместо прежних 7 200 рублей, если оплатить до истечения 60 дней.

Для автомобилей категории В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. и до 250 л.с. стоимость составит 11 400 рублей вместо 10 900 рублей. Для автомобилей категории В свыше 250 л.с. и иных транспортных средств массой до 4 тонн сумма останется прежней – 11 845 рублей.

Цена хранения транспортных средств составляет 1 210 рублей для категорий «М» и «А», 2 200 рублей для «В» и «D» массой до 3,5 т, а также 2 893 рубля для крупногабаритных транспортных средств категорий «D» более 3,5 т, «С», «Е» и негабаритных.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на городском транспорте Москвы будет скорректирована с 1 июня.