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Определена дата прощания с Юрием Григоровичем
Мемориальная церемония прощания с Юрием Григоровичем состоится 23 мая, после чего пройдет кремация согласно его завещанию.
Юрия Григоровича кремируют после прощания 23 мая, прах, вероятно, будет захоронен на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС. Источник из окружения артиста уточнил: «Да, похороны, вероятно, будут на Новодевичьем кладбище, но его последней волей в завещании была кремация, которая пройдет после прощания 23 мая».
Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде, окончил хореографическое училище, где начал свою карьеру в балетной труппе театра оперы и балета имени Кирова. Он был солистом до 1961 года, после чего осуществил свои первые постановки, благодаря которым получил мировое признание.
С 1964 по 1995 год Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого театра, а с 2008 года продолжал работать как хореограф этого театра. На его счету восемь оригинальных балетов на сцене ГАБТ, включая такие известные произведения, как «Щелкунчик», «Спартак» и «Иван Грозный». Он также автор хореографических редакций классических балетов, составляющих основу репертуара театра.
Юрий Григорович был удостоен звания народного артиста СССР в 1973 году, а в 1986 году получил звание Героя Социалистического Труда. Он также был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем более 60 российских и зарубежных наград.
Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист СССР, известный российский хореограф Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году жизни. Президент России Владимир Путин направил слова поддержки коллективу Большого театра, а также родным и близким Юрия Григоровича. В историческом здании Большого театра 23 мая состоится церемония прощания с хореографом.