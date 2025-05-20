Определена дата прощания с Юрием Григоровичем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Юрия Григоровича кремируют после прощания 23 мая, прах, вероятно, будет захоронен на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС. Источник из окружения артиста уточнил: «Да, похороны, вероятно, будут на Новодевичьем кладбище, но его последней волей в завещании была кремация, которая пройдет после прощания 23 мая».

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде, окончил хореографическое училище, где начал свою карьеру в балетной труппе театра оперы и балета имени Кирова. Он был солистом до 1961 года, после чего осуществил свои первые постановки, благодаря которым получил мировое признание.

С 1964 по 1995 год Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого театра, а с 2008 года продолжал работать как хореограф этого театра. На его счету восемь оригинальных балетов на сцене ГАБТ, включая такие известные произведения, как «Щелкунчик», «Спартак» и «Иван Грозный». Он также автор хореографических редакций классических балетов, составляющих основу репертуара театра.

Юрий Григорович был удостоен звания народного артиста СССР в 1973 году, а в 1986 году получил звание Героя Социалистического Труда. Он также был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем более 60 российских и зарубежных наград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист СССР, известный российский хореограф Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году жизни. Президент России Владимир Путин направил слова поддержки коллективу Большого театра, а также родным и близким Юрия Григоровича. В историческом здании Большого театра 23 мая состоится церемония прощания с хореографом.