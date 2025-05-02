Российские штурмовики уничтожили 15 военных ВСУ при зачистке Гуево

  • Новость часаРоссийские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
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    Илону Маску приписали заслуги другого человека
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    Вице-президент США высказался о будущем Уолтца и Хегсета
    Конструктор: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    В Черном море уничтожены быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера
    В вузах Британии начали расследование в отношении украинских сообществ
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    28 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    2 мая 2025, 12:41 • Новости дня

    Российские штурмовики уничтожили 15 военных ВСУ при зачистке Гуево

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Гуево группа российских штурмовиков ликвидировала 15 военнослужащих ВСУ, оказавших сопротивление на нескольких улицах населенного пункта.

    Штурмовая группа 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», состоящая из шести человек, уничтожила 15 военных ВСУ при зачистке деревни Гуево Курской области. Об этом рассказал штурмовик с позывным «Студент».

    По его словам, группа последовательно зачищала улицы Кирова, Ленина, Комсомольский переулок, Веселую, прошла вдоль реки, а затем вышла на Заводскую и продвинулась к спиртзаводу. Боец сообщил: «Я (со своей группой) зашел на улицы: Кирова, потом прошли Ленина, на Комсомольский переулок, на Веселую зашли, прошли вдоль реки, затем вышли на Заводскую и продвинулись в сторону спиртзавода», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на протяжении зачистки деревни их группа уничтожила «в районе 15 человек противника, оказавших сопротивление».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили село Гуево в Курской области, Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов, а при отступлении ВСУ обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в Гуево.

    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    1 мая 2025, 18:00 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина уже показала, что не способна придерживаться мирных инициатив. На этом фоне Киев пытается специально спровоцировать Россию на жесткие ответные действия, чтобы оправдать собственную неблагонадежность перед США, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки с помощью FVP-дронов.

    «Очевидно, данный теракт был спланирован Украиной задолго до его осуществления. Речь идет о демонстративном нарушении всех норм международного права: атака была осуществлена по невоенному объекту, а среди пострадавших гражданские лица», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Киев пытается спровоцировать Москву, вынудить нас жестко ответить на действия ВСУ в преддверии заранее объявленного нами перемирия к 80-летию Победы. В офисе Владимира Зеленского очень ревностно относятся к активизации диалога России и США. В связи с этим Украина и пытается разрушить восстанавливающиеся контакты», – поясняет собеседник.

    «Администрация Дональда Трампа уже успела убедиться, что Киев не способен придерживаться мирных инициатив. Теперь руководство республики пытается убедить Белый дом в обратном, мол, это Москва нарушает собственные же предложения. Поэтому нас и пытаются вывести из равновесия с помощью столь ужасающих деяний», – рассуждает дипломат.

    «Но Россия не потеряет рассудка. Мы понимаем: противник хочет вынудить нас пойти на аналогичный бесчеловечный шаг. Однако Москва никогда целенаправленно не бьет по площадям, рынкам и магазинам. Тем не менее, ответ дать необходимо. Поэтому, скорее всего, наши военные ударят по местам скопления сил ВСУ», – предполагает он.

    «Кроме того, мы будем использовать и дипломатические рычаги влияния. Информацию о произошедшем получат все международные организации, в которых есть наше представительство. Мир обязательно узнает истинное лицо якобы демократической Украины», – заключил Мирошник.

    Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки с помощью FVP-дронов. В результате атаки погибли семь человек, а еще более 20 получили ранения. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник дважды предпринял налет по населенному пункту. Предварительно украинская армия обстреляла машины скорой помощи.

    Между тем, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ведомство уже назначало проведение всех необходимых экспертиз. В настоящее время устанавливаются детали случившегося и личности украинских военных, причастных к атаке.

    В МИД произошедшее назвали «очередным кровавым военным преступлением». В ведомстве отметили, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан.

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    2 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Рубио отметил, что Вашингтон продолжает попытки добиться урегулирования ситуации вокруг Украины. Госсекретарь добавил, что вопрос выделения времени и ресурсов на урегулирование будет решать президент США. По его словам, «настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены правительства (США) могут этому посвящать».

    Рубио также уточнил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта пока остаются далекими друг от друга, хотя они стали ближе, но «потребуется прорыв очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что стороны уже представили свои предложения по мирному урегулированию и «должны сделать последние шаги».

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    2 мая 2025, 07:42 • Новости дня
    Над Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
    Над Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами за ночь сбит 121 украинский беспилотник, большинство БПЛА уничтожены над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Крыма силами ПВО сбиты 89 дронов, над акваторией Черного моря – 23, сообщило в Telegram Минобороны.

    Еще четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, два – над Орловской областью, по одному – над Брянской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся массированной комбинированной атаке. Сообщалось об уничтоженных над морем беспилотниках.

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    2 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина представили свои предложения в рамках мирного урегулирования, они «должны сделать последние шаги», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул, что «в последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования».

    «Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Вэнса, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решений Москвы и Киева. Он отметил, что Россия и Украина должны «сделать последние шаги» для завершения конфликта. Также Вэнс пояснил, что только эти две страны могут урегулировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине; при этом она подчеркнула, что США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, а американские представители не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» для модерации встреч.

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    2 мая 2025, 02:41 • Новости дня
    Севастополь подвергся атаке беспилотников
    Севастополь подвергся атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО ведет работу по уничтожению беспилотников, работают средства подавления, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Громкие звуки, которые было слышно в городе – это наши военные отражают попытку атаки беспилотников», – сообщил Развожаев в Telegram.

    Он уточнил, что нейтрализовано, по предварительным данным, семь БПЛА. Они уничтожены «над морем на большом отдалении от берега». Местным жителям рекомендовано не выходить из домов и держаться подальше от окон.

    Напомним, в результате массированного удара ВСУ дронами по рынку в Алешках в Херсонской области погибли восемь человек.

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    2 мая 2025, 09:58 • Новости дня
    Командир 11-й бригады ВДВ рассказал о звонке Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Баркас заявил, что личный звонок Владимира Путина с благодарностью за выполнение задач стал для бойцов неожиданным событием.

    Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас рассказал о личном телефонном звонке президента России Владимира Путина, передает ТАСС. По словам Баркаса, глава государства неожиданно вышел на связь и выразил благодарность всем военнослужащим бригады «за проделанную работу, за успешное выполнение задач и завершение курской операции».

    Командир добавил, что президент передал слова благодарности всему личному составу части. Баркас отметил: «Звонок был неожиданный. Не каждый день разговариваешь по телефону, тем более на передовой с нашим главой государства, на которого мы равняемся».

    Он также подчеркнул, что личный состав 11-й бригады продолжит выполнять любые задачи, поставленные верховным главнокомандующим, «на любой точке, на любом континенте земного шара».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник раскрыл подробности уничтожения крупнейшего в мире транспортного самолета «Мрия» на Украине, бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому, а президент России Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.

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    2 мая 2025, 03:26 • Новости дня
    Российские войска заняли фортификационные сооружения ВСУ в Харьковской области
    Российские войска заняли фортификационные сооружения ВСУ в Харьковской области
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска взяли под контроль укрепленные позиции украинской армии в районе Першотравневого в Харьковской области, так как ВСУ не успели наполнить их личным составом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко отметил, что ВСУ построили в этом районе серьезные фортификационные сооружения, их «должны были наполнить личным составом», передает ТАСС.

    «Но, видимо, не успело украинское командование подвезти сюда достаточное количество боевиков», – рассказал он.

    В результате ряд «оборудованных позиций» ВСУ оказался под контролем российских сил

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре российские войска смогли без боя занять мощный укрепрайон вооруженных сил Украины, построенный украинской стороной у Покровска (украинское название города Красноармейска), так как ВСУ не отправили туда солдат.

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    2 мая 2025, 11:16 • Новости дня
    При атаке на Севастополь уничтожены более 50 беспилотников и морских дронов
    При атаке на Севастополь уничтожены более 50 беспилотников и морских дронов
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время самой массированной атаки на Севастополь были уничтожены более 50 беспилотников и морских дронов, городские объекты не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Российские военные уничтожили более 50 беспилотников и несколько морских дронов во время самой масштабной атаки ВСУ на Севастополь в 2025 году, следует из сообщения в Telegram-канале Развожаева.

    Все цели были поражены над морем, еще несколько морских дронов были ликвидированы в акватории города.

    Губернатор отметил, что ни один объект в Севастополе и его акватории не пострадал в результате атаки. По его словам, целью украинских формирований было испортить майские праздники жителям полуострова и туристам, но попытка оказалась неудачной.

    Развожаев также призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике, которую, по его мнению, распространяют анонимные Telegram-каналы.

    Ранее силами ПВО и флота России за ночь был сбит 121 украинский беспилотник, при этом большинство БПЛА уничтожено над Крымом и акваторией Черного моря.

    Развожаев сообщал, что при отражении массированной атаки на Севастополь было сбито более десяти БПЛА.

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    1 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    США не исключили введения новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    Кроме того, представитель Госдепа заявила, что возможность введения новых санкций в отношении Москвы не исключается.

    По ее словам, Белый дом подходит к таким вопросам, как введение вторичных санкций в отношении России, «в дипломатическом ключе». Она отметила, что «есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», передает ТАСС.

    Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. При этом юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    Белый дом заявлял, что готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине.

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    1 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне считают важными личные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс отметила, что эти переговоры «вызывают горячие» споры. Она подчеркнула, что позиция госсекретаря США Марко Рубио близка к взглядам самого Трампа, передает ТАСС.

    «С людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один. Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», – сказала Брюс.

    При этом Брюс воздержалась от прогнозов, какие именно темы могут быть затронуты на возможных переговорах, отметив: «Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что переговоры президентов двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости. Трамп заявил, что вряд ли встреча с Путиным состоится в Саудовской Аравии, куда президент США отправится в мае, но ожидает переговоров вскоре после этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обе стороны хотят добиться результатов и сейчас ведется подготовительная работа к возможной встрече.

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    2 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о пожертвовавшем собой сослуживце
    «Северяне» рассказали о пожертвовавшем собой сослуживце
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде для спасения сослуживцев в Курской области.

    Как передает РИА «Новости», в Курской области российский боец из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса совершил самопожертвование, чтобы спасти товарищей. Командир расчета с позывным «Кит» рассказал, что 12 августа 2024 года подразделение выдвинулось на защиту рубежей, а для поддержки роты были отправлены две группы БПЛА – наблюдательная и ударная.

    По словам сослуживцев, автомобиль с бойцами попал в засаду и подвергся обстрелу. Один из военнослужащих, известный под позывным «Юпитер», получил тяжелое ранение, но настоял, чтобы все остальные покинули машину, так как противник приближался.

    «Юпитер» передал гранату своему товарищу с позывным «Оптимист», попросив выдернуть чеку, поскольку сам был ранен в руку. После этого он остался в машине и привел гранату в действие, что вызвало детонацию боеприпасов и уничтожение четырех военнослужащих ВСУ. Оставшиеся российские бойцы смогли выбраться к своим благодаря дыму от взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» отразили атаку ВСУ, организованную по методичкам НАТО, на севере Харьковской области, российские военные ранее выбили части ВСУ с позиций у Липцов, а в Гуево бойцы «Севера» встретили иеромонаха Симеона, ранее считавшегося пропавшим.

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    1 мая 2025, 21:15 • Новости дня
    Подполье сообщило об артиллерийском ударе по сбежавшим из Курской области военным ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В результате артиллерийского удара по селу в Сумской области уничтожено формирующееся подразделение ВСУ, где находились сбежавшие из Курской области украинские военные.

    В районе села Храповщина Сумской области на Украине был нанесен артиллерийский удар по скоплению украинских военных, которые ранее сбежали из Курской области, передает РИА «Новости».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этом районе формировали новое подразделение, однако после удара выжившие разбежались по лесу.

    Лебедев сообщил: «Храповщина – село в Сумском районе, северо-восточнее Сум. Артиллерийский удар… детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области. Формировали новое подразделение – неудачно. Выжившие разбежались по лесу и садовым участкам, воевать больше не хотят».

    Кроме того, удары были нанесены в районе сел Бунякино, Стецковка и Александровка. В Бунякино поражены места дислокации украинских военных, в Стецковке уничтожены объекты, где снаряжались БПЛА взрывчатыми веществами и функционировало СТО, обслуживавшее военную технику. В Александровке удар пришёлся по пункту временной дислокации ВСУ.

    По данным Лебедева, потери украинских военных составили 30 человек и шесть единиц техники, включая четыре гусеничные и две колесные машины.

    Ранее в четверг российские силы нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Белицком, в результате чего были уничтожены штаб, казарма и позиции операторов беспилотников, а также ликвидированы офицеры и сержанты. В тот же день в районе аэропорта Борисполь прогремели взрывы, вызвавшие крупный пожар и детонацию на складе горюче-смазочных материалов.

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    1 мая 2025, 22:12 • Новости дня
    США призвали Россию и Украину представить идеи по урегулированию конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти США намерены в течение 100 дней добиться начала прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский допустил проведение переговоров между Москвой и Киевом при условии серьезных шагов со стороны украинских властей.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.


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