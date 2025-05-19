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    19 мая 2025, 17:52 • Новости дня

    Эксперт: Партии пенсионеров к выборам-2026 необходимо привлечь дополнительный электорат

    Политконсультант Быстров: 2025 год для Партии пенсионеров – боевой период подготовки к выборам в Госдуму

    Эксперт: Партии пенсионеров к выборам-2026 необходимо привлечь дополнительный электорат
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партия пенсионеров приняла новый устав и выбрала председателя. Теперь ей предстоит серьезная работа на региональном уровне, от которой будут зависеть результат партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политконсультант Петр Быстров.

    «Все задачи, которые ставили перед собой организаторы внеочередного съезда, выполнены. И насколько мне известно, мероприятие и подготовка к нему не сопровождались какими-либо скандалами и подковерной игрой», – сказал Петр Быстров, политконсультант, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    По его словам, участники съезда «в спокойной рабочей обстановке приняли новый Устав». «Он регулирует деятельность партии на принципах открытости и коллективного управления, усиливает роль региональных отделений и повышает требования к партийной дисциплине», – детализировал спикер.

    «Также единодушно был избран новый лидер – ученый, хирурго-онколог и заслуженный врач России Эрик Праздников. Интересно, что он фактически вырос в этом объединении – начав с простого члена партии, теперь он стал ее председателем», – продолжил эксперт.

    «Кто-то, возможно, назовет Партию пенсионеров нишевой. Но ее сила и потенциал кроются в том, что она говорит с людьми на понятном языке, поднимая важнейшие социальные темы», – перечислил аналитик.

    Он отмечает: «В этом году партия намерена укрепить свои позиции в регионах, настроена на серьезную работу и должна получить достойный результат, который повлияет на построение партийной избирательной кампании во время выборов в Госдуму в 2026 году».

    «Поэтому нынешний 2025 год для Партии пенсионеров – не репетиция, а очень важный, по-настоящему боевой период, предполагающий ответственную, серьезную работу на местах, в том числе по подготовке наблюдателей», – считает политконсультант. Также партии необходимо привлечь дополнительный электорат, «для которого важны вопросы социальной справедливости и государственных гарантий», заключил Быстров.

    Напомним, в воскресенье Партия пенсионеров провела VIII Съезд, где участники объединения избрали нового лидера: Эрика Праздникова – доктора медицинских наук, заслуженного врача России и активного общественного деятеля. Делегаты почтили память прежнего председателя Владимира Буракова, подтвердив преемственность курса и продолжение социальных преобразований, начатых при его руководстве.

    На съезде также выбрали новый состав руководящих органов партии, утверждены руководящие и рабочие органы для координации деятельности в регионах и взаимодействия с общественными организациями. Принят и обновленный устав, который усиливает роль региональных отделений, коллективного управления и повышает требования к партийной дисциплине.

    Ключевым итогом съезда стало утверждение новой редакции программы, где особое внимание уделяется пенсионной реформе, поддержке старшего поколения, инвалидов, многодетных семей, работников бюджетной сферы и развитию системы патронажа и медицинской реабилитации.

    Партия обозначила отказ от коммерциализации здравоохранения и образования, а также впервые сформулировала предложения по экономической политике, налогообложению, поддержке промышленности, субсидируемой аренде и социальной жилищной политике.

    Отдельным пунктом стало укрепление патриотического и нравственного воспитания, сохранение исторической памяти и ценностей. Партия пенсионеров заявила о намерении активно готовиться к выборам в Госдуму и в органы власти десяти регионов в единый день голосования 2025 года.

    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 05:14 • Новости дня
    Число задержанных после массовых драк подростков в Махачкале возросло до 67 человек

    В Махачкале 67 подростков задержаны после массовых драк

    Tекст: Ирма Каплан

    МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале произошли массовые драки среди подростков, после которых полиция задержала 67 человек.

    После массовых конфликтов между подростками в Махачкале полиция задержала 67 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

    Там сообщили, что 16 мая произошла драка на площади Ленина, в результате чего 12 человек были задержаны, а на родителей несовершеннолетних составлены протоколы. На следующий день, 17 мая, группы подростков снова собрались в разных районах города.

    «Благодаря оперативным действиям полиции с улицы Каммаева были задержаны 55 человек. Установлено, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий», – говорится в сообщении ведомства.

    Из задержанных 18 человек привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, а на родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Махачкале полиция задержала 35 причастных к массовой драке подростков, а на родителей составили административные протоколы.

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    18 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Бельгия пообещала Украине 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard

    Правительство Бельгии одобрило 1 млрд евро помощи Украине на 2025 год

    Tекст: Ирма Каплан

    Брюссель утвердил поддержку для Украины в размере 1 млрд евро, при этом в состав ее войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танк Leopard, пишет Tijd.

    Пакет помощи Украине на сумму 1 млрд евро на этой неделе одобрен бельгийским правительством, заявил министр обороны Тео Франкен, отметив, что  «значительная часть ресурсов возвращается в экономику страны и поддерживает занятость в оборонном секторе», пишет портал Tijd.

    В материале указано, что источником финансирования Украины стали налоговые поступления от замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, о чем ранее говорил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Содержание пакета включает поставку около сотни бронированных машин скорой помощи и автомобилей Unimog, а также пять беспилотных морских судов, БПЛА, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, средства ночного видения и защитную одежду от химических угроз.

    «Кроме того, будет поставлено более 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, а также 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в апреле жаловался на отсутствие  поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отмечая, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

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    18 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал, как ВСУ не выдерживают «накатов» и бегут с позиций

    Боец «Старый»: ВСУ не выдержали атак и сбежали с позиций под Новомихайловкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа, рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Старый».

    По словам военнослужащего 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый», украинские военные не выдерживают натиска российских войск и бегут с позиций в районе Новомихайловки в ДНР, передает РИА «Новости».

    «Обороняться противнику все равно тяжело. Была задача занять «полку» перед Новомихайловкой. Шли, раз – накат, шли, два – накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую «полку», она тоже уже свободна. То есть – они уже убежали», – рассказал он.

    «Старый» считает, что моральный дух противника уже сломлен, так как российские военные атакуют регулярно и украинским военным понятна сложность ситуации.

    «Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше. Оставляют которых не жалко, так скажем», – добавил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая российские военные продвинулись на великоновоселковском и красноармейском направлениях в ДНР.

    Кроме того, подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника.

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    19 мая 2025, 01:05 • Новости дня
    Метеоролог назвал самый холодный день в Москве на неделе

    Вильфанд: Во вторник температура воздуха в Москве опустится до плюс 12–14

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник в Москве ожидается самый холодный день недели с температурой ниже климатической нормы и осадками, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    На этой неделе в Москве самым холодным днем станет вторник: дневная температура воздуха прогнозируется в диапазоне плюс 12–14 градусов, что приблизительно на три градуса ниже средней многолетней нормы для этого времени года, рассказал  ТАСС научный руководитель Роман Вильфанд.

    «В понедельник воздушные массы в Москве хоть и будут перемещаться с юго-запада, но погода будет облачной, ночью еще очень тепло – плюс 10-12 градусов. Уже пойдут дожди и плотная облачность не позволит солнцу влиять на температурный режим, что обусловит понижение температуры», – пояснил он.

    Во вторник ночью температура снизится до плюс 7–9 градусов из-за западных воздушных масс. Днем будет прохладно, прогнозируются осадки: за первые два дня недели в столице выпадет 10–15 мм дождя.

    В среду ночью температура в Москве упадет до плюс 5–7 градусов, в области – до 2 градусов. Однако к дневным часам немного потеплеет, и температура поднимется до 18–20 градусов, в некоторых районах региона – до 15–20 градусов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале недели жителей Центральной России ожидает похолодание с дневной температурой не выше плюс 17 градусов и сильными дождями.

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    19 мая 2025, 01:19 • Новости дня
    ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР за прошедшие сутки

    Восемь обстрелов ВСУ за сутки повредили объекты инфраструктуры в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    За прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, повреждены два гражданских объекта, пострадавших не зарегистрировано.

    Украинские войска восемь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в Telegram-канале Управления по документированию военных преступлений Украины.

    В результате обстрелов два объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения. Всего за сутки по территории республики были выпущены 26 различных боеприпасов, сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами за прошедшие сутки.

    При этом военнослужащий ВС России с позывным «Старый» рассказал, что украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа.


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    19 мая 2025, 04:38 • Новости дня
    Росавиация отказалась штрафовать пассажиров за преждевременный подъем с мест

    Росавиация: Вводить штрафы, подобно турецким авиакомпаниям, не будем

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российские авиакомпании не собираются наказывать пассажиров за преждевременный подъем с мест, в отличие от Турции.

    Росавиация не планирует применять штрафные санкции к авиапассажирам, которые встают с мест до полной остановки двигателя самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова.

    В циркуляре Генерального управления гражданской авиации Турции сказано, что  встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний грозит административный штраф.

    Ядров отметил, что Росавиация намерена обсудить турецкую инициативу с местными авиавластями и авиакомпаниями. Ядров подчеркнул, что введение подобных мер в России не рассматривается.

    «Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», – отметил он.

    Согласно российскому законодательству, штрафные санкции в авиации применяются только на основании кодекса об административных правонарушениях.

    Ядров добавил, что Росавиация не одобряет практику введения санкций авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Росавиации рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

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    19 мая 2025, 04:07 • Новости дня
    При столкновении микроавтобуса и грузовика в Калмыкии погибли семь человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля произошло в Калмыкии на федеральной трассе Р-22 ночью, погибли семь человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.

    По данным ведомства, сообщение о ДТП на территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань») в районе поселка Цаган Аман поступило в 2.30 ночи, произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля.

    «К сожалению, в результате ДТП семь человек погибли, 11 травмированы и доставлены в ЦРБ Юстинского района. Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет. Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань», – сказано в Telegram-канале управления.

    Как писала 17 мая газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения рейсового автобуса с двумя остановившимися автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Раменском районе пострадали 14 человек, среди них двое детей.

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    19 мая 2025, 03:24 • Новости дня
    Мошенники перед ЕГЭ стали звонить под видом сотрудников Минпросвещения

    Злоумышленники под видом сотрудников Минпросвещения требуют коды из смс

    Tекст: Ирма Каплан

    Перед проведением ЕГЭ родители выпускников столкнулись с новой схемой телефонного мошенничества, когда злоумышленники требовали смс-коды для некоей «авторизации».

    Мошенники перед ЕГЭ обзванивают выпускников школ и их родителей, представляясь сотрудниками Минпросвещения или экзаменационных комиссий, рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    По его словам, злоумышленники информируют о необходимости срочной регистрации на несуществующем «портале сдачи ЕГЭ» и просят продиктовать код из смс под предлогом подтверждения личности.

    Немкин пояснил, что коды – это одноразовые пароли для входа в реальные сервисы – личные кабинеты, электронные дневники, госуслуги или банковские приложения, если к ним привязан номер телефона.

    «Важно понимать: настоящие сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из смс по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся централизованно через школы и с участием родителей или законных представителей», – сказал депутат.

    В случае подозрительных звонков Немкин призвал немедленно завершать разговор и обратиться в образовательное учреждение для проверки информации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Москвы выразили готовность  апробировать экспериментальную часть ЕГЭ по естественно-научным предметам. Рособрнадзор отказался поддерживать инициативу об отмене ЕГЭ для победителей олимпиад.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что пункты проведения экзаменов проверены и готовы к экзаменам, которые начинаются с 21 мая и завершатся 4 июля, резервные дни предусмотрены с 26 по 28 июня и 30 июня – 2 июля.

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    19 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Зеленский поручил создать переговорную группу с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский инициировал создание расширенной украинской делегации для участия в переговорах с Россией.

    По итогам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, вернувшимся из Турции, Зеленский заявил о намерении продолжить турецкий переговорный процесс, чтобы обсудить возможное 30-дневное перемирие и обменяться требованиями по режиму прекращения огня, пишет «Военное обозрение».

    Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что ее целью является достижение устойчивого мира с устранением первопричин украинского кризиса. Украинская сторона настаивает на краткосрочном перемирии. Такое перемирие, по мнению аналитиков, позволит Киеву восстановить вооруженные силы, укрепить оборонительные рубежи и получить новое вооружение от западных стран.

    Ранее президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    19 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    Повар из Германии получил российский паспорт после обращения к Путину

    Повар из Германии получил российское гражданство после обращения к Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Шеф-повар из Германии Максим Житников официально стал гражданином России после личного обращения с просьбой о паспорте к президенту Владимиру Путину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, сотрудники МВД вручили российский паспорт Максиму Житникову, который обратился к Путину с просьбой о гражданстве, церемония приведения к присяге и выдачи паспорта прошла во Владимирской области.

    Житников вместе с супругой и детьми покинул немецкий город Эссен и переехал во Владимирскую область, где его жена уже была гражданкой России, следует из сообщения в Telegram-канале Волк.

    Мужчина объяснил свой переезд несогласием с ценностями, которые пропагандируются в Европе. Свое желание стать гражданином Житников озвучил Путину во время расширенного заседания президиума Госсовета в апреле 2024 года. Вопрос сразу попал под контроль руководства ГУВМ МВД России.

    Житникова пригласили в региональное управление МВД, где он подал необходимые документы на гражданство. После стандартных проверок ему выдали российский паспорт. Начальник управления по вопросам миграции Олег Шурыгин лично поздравил мужчину и выразил уверенность, что он будет достойным гражданином страны.

    Президент России провел разговор на немецком языке с гражданином Германии, который проживает во Владимирской области. Президент пообещал помочь в получении российского гражданства Житникову.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал переезд в Россию иностранцев, разделяющих российские ценности.

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    19 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Спикер парламента Армении опроверг обсуждение вывода российской базы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Армении не рассматривают вопрос о выводе российской военной базы из страны, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

    По словам Симоняна, Армения не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы со своей территории, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российской военной базы на территории страны отвечает интересам безопасности Армении.


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