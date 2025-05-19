Эксперт: Партии пенсионеров к выборам-2026 необходимо привлечь дополнительный электорат

Политконсультант Быстров: 2025 год для Партии пенсионеров – боевой период подготовки к выборам в Госдуму

Tекст: Олег Исайченко

«Все задачи, которые ставили перед собой организаторы внеочередного съезда, выполнены. И насколько мне известно, мероприятие и подготовка к нему не сопровождались какими-либо скандалами и подковерной игрой», – сказал Петр Быстров, политконсультант, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

По его словам, участники съезда «в спокойной рабочей обстановке приняли новый Устав». «Он регулирует деятельность партии на принципах открытости и коллективного управления, усиливает роль региональных отделений и повышает требования к партийной дисциплине», – детализировал спикер.

«Также единодушно был избран новый лидер – ученый, хирурго-онколог и заслуженный врач России Эрик Праздников. Интересно, что он фактически вырос в этом объединении – начав с простого члена партии, теперь он стал ее председателем», – продолжил эксперт.

«Кто-то, возможно, назовет Партию пенсионеров нишевой. Но ее сила и потенциал кроются в том, что она говорит с людьми на понятном языке, поднимая важнейшие социальные темы», – перечислил аналитик.

Он отмечает: «В этом году партия намерена укрепить свои позиции в регионах, настроена на серьезную работу и должна получить достойный результат, который повлияет на построение партийной избирательной кампании во время выборов в Госдуму в 2026 году».

«Поэтому нынешний 2025 год для Партии пенсионеров – не репетиция, а очень важный, по-настоящему боевой период, предполагающий ответственную, серьезную работу на местах, в том числе по подготовке наблюдателей», – считает политконсультант. Также партии необходимо привлечь дополнительный электорат, «для которого важны вопросы социальной справедливости и государственных гарантий», заключил Быстров.

Напомним, в воскресенье Партия пенсионеров провела VIII Съезд, где участники объединения избрали нового лидера: Эрика Праздникова – доктора медицинских наук, заслуженного врача России и активного общественного деятеля. Делегаты почтили память прежнего председателя Владимира Буракова, подтвердив преемственность курса и продолжение социальных преобразований, начатых при его руководстве.

На съезде также выбрали новый состав руководящих органов партии, утверждены руководящие и рабочие органы для координации деятельности в регионах и взаимодействия с общественными организациями. Принят и обновленный устав, который усиливает роль региональных отделений, коллективного управления и повышает требования к партийной дисциплине.

Ключевым итогом съезда стало утверждение новой редакции программы, где особое внимание уделяется пенсионной реформе, поддержке старшего поколения, инвалидов, многодетных семей, работников бюджетной сферы и развитию системы патронажа и медицинской реабилитации.

Партия обозначила отказ от коммерциализации здравоохранения и образования, а также впервые сформулировала предложения по экономической политике, налогообложению, поддержке промышленности, субсидируемой аренде и социальной жилищной политике.

Отдельным пунктом стало укрепление патриотического и нравственного воспитания, сохранение исторической памяти и ценностей. Партия пенсионеров заявила о намерении активно готовиться к выборам в Госдуму и в органы власти десяти регионов в единый день голосования 2025 года.