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Минюст предложил применять уголовное наказание к иноагентам-нарушителям
Министерство юстиции России выступает за ужесточение ответственности за нарушение закона об иностранных агентах, предлагая применять уголовные меры к нарушителям.
Министерство юстиции России предлагает ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах, передает ТАСС. Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил о такой инициативе на Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, в настоящее время в России штрафы за аналогичные нарушения для физических лиц составляют от 30 до 50 тыс. рублей, а уголовная ответственность предусмотрена только при неоднократных правонарушениях в течение года и грозит лишением свободы на срок до двух лет.
Свириденко отметил, что такие суммы штрафов не способствуют соблюдению закона иностранными агентами: «Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят», – заявил он.
Он также выразил надежду, что депутаты поддержат инициативу Минюста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суды Москвы оштрафовали троих иноагентов на крупные суммы.