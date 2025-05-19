В США столкнулись с нехваткой продуктовых наборов для миллионов нуждающихся

The Washington Post сообщила о нехватке в США продуктовых наборов для миллионов нуждающихся

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет The Washington Post, сокращение профильных программ Минсельхоза США по инициативе президента Дональда Трампа привело к тому, что местные благотворительные организации лишились нескольких миллионов продуктовых наборов для нуждающихся. В штате Виргиния три крупнейшие продовольственные благотворительные организации лишились более 1,4 млн наборов после мартовских сокращений бюджета. Такие программы позволяли закупать продукты напрямую у фермеров, передает ТАСС.

В организации Blue Ridge заявили: «Мы не получали никаких уведомлений о сокращениях бюджета, вся информация поступила только после отмены закупок 300 тыс. наборов». В эту организацию ежемесячно за помощью обращаются до 180 тыс. человек.

В округе Колумбия объем недополученных продуктовых наборов составил 670 тысяч. Крупнейшая федеральная НКО Feeding America указала, что сокращения отражаются на всей стране, но масштабы зависят от региона. Организация отметила, что при других президентах обычно запускались новые программы поддержки, однако Дональд Трамп пока не выдвигал подобных инициатив.

В Минсельхозе США заявили изданию, что ведут оптимизацию расходов, но продолжают выделять сотни миллионов долларов на продовольственные программы.

Сразу после вступления в должность Дональда Трампа ведомство по повышению эффективности правительства под руководством Илона Маска начало масштабную проверку госрасходов. Изначально Маск говорил о планах сократить траты на 2 трлн долларов, позднее на 1 трлн, или 150 млрд долларов.