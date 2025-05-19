СК возбудил более 3 тыс. дел после атак ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Более 3 тыс. уголовных дел было возбуждено после обстрелов Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей, Крыма и других территорий, передает ТАСС.

Глава СК Александр Бастрыкин уточнил, что наибольшее число атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Кроме того, глава Следственного комитета сообщил, что завершено расследование 432 уголовных дел против украинских военнослужащих и наемников. По его словам, вынесено 408 приговоров в отношении 547 человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы от восьми с половиной лет до 29 лет, а также пожизненное лишение свободы.

Бастрыкин подчеркнул: «Завершено расследование 432 уголовных дел, по которым уже состоялись 408 приговоров в отношении 547 украинских военнослужащих и наемников».

Ранее уголовное дело по статье о теракте было возбуждено после обстрела частного домовладения в деревне Кукуевка Курской области. До этого СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльске.