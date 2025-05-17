Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.
Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».
«Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.
Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.
Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.