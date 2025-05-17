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Пожар в Ленинградской области потушили на площади 1 650 метров
Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Большой Ижоре Ленобласти
В поселке Большая Ижора Ленинградской области были потушены горевшие ночью нежилые здания общей площадью 1 650 квадратных метров.
Пожарные Ленинградской области устранили возгорание нежилых зданий в поселке Большая Ижора, передает ТАСС. Пожар начался вечером 16 мая на Приморском шоссе и охватил площадь 1 650 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались дежурные смены 51-й и 71-й пожарно-спасательных частей.
В 00:31 пожар был полностью ликвидирован. В пресс-службе МЧС отметили: «Информация о пострадавших не поступала». Причины возгорания и обстоятельства происшествия выясняет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Москвы произошел пожар на кровле здания с чайханой и супермаркетом, из которого эвакуировали около 50 человек и площадь возгорания составила 100 кв. метров. В Подольске возник крупный пожар в здании автосервиса на улице Промышленной, где огонь распространился на площадь 1,5 тыс. кв. метров.