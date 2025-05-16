Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет по празднованию юбилея Калининградской области

Tекст: Дарья Григоренко

В совещании приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор региона Алексей Беспрозванных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кириенко предложил более тщательно выбрать из десятков собранных сейчас идей и предложений несколько «якорных», которые способны стать объединяющими событиями для всей страны.

«Давайте в подготовке к юбилею объединятся все наши регионы и каждый внесет свою лепту в празднование этой действительно значимой для всей России даты. Пусть "якорных" проектов будет всего несколько, но они должны быть такими, чтобы о них слышали по всей стране», – предложил Кириенко.

По итогам совещания в Калининграде Мантуров поручил подготовить перечень мероприятий, объемов и источников их финансирования. Эти материалы сопредседатели оргкомитета будут обсуждать с руководством страны.

Мантуров заявил: «Сегодня мы обсуждаем базовую концепцию празднования 80-летия Калининградской области, чтобы мы могли достойно отпраздновать эту дату, организовать соответствующие мероприятия, подготовить и объекты, которые где-то требуют восстановления, где-то должны быть построены, решить вопросы финансирования. Знаю, что эта работа уже ведется. Мы будем оказывать региону максимальную поддержку и способствовать быстрому прохождению всех процедур». Он также поручил подготовить перечень мероприятий с объемами и источниками финансирования для обсуждения с руководством страны.

Беспрозванных поблагодарил президента России, Мантурова и Кириенко за поддержку инициативы придать юбилею федеральное значение. Он подчеркнул, что празднование 80-летия региона символично продолжает эстафету торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сопредседателями оргкомитета согласились стать Мантуров и Кириенко, а Беспрозванных – заместителем и председателем регионального оргкомитета. В состав оргкомитета войдут около тридцати представителей федеральных и региональных органов власти, а также главы крупнейших компаний и учреждений культуры. Окончательное утверждение состава ожидается к июню.

Юбилейные инициативы разделят на три блока: идеологический (продвижение символов и традиций), креативный (фестивали, молодежные игры), инфраструктурный (строительство и благоустройство). В каждом муниципалитете региона планируется создание общественных пространств, посвященных одному из 89 субъектов России. По словам Беспрозванных, эту идею поддержали все главы регионов. Кириенко предложил выбрать несколько ключевых проектов, которые станут объединяющими для всей страны.