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На Байконуре задержали иностранных туристов за попытку фото
На Байконуре задержали иностранных туристов за фото ракеты «Буран»
Два гражданина Чехии были задержаны на Байконуре за попытку незаконно сфотографировать ракету «Буран» они получили штраф в 5 тыс. рублей.
Граждане Чехии были задержаны на космодроме Байконур за попытку сфотографировать ракету «Буран», передает ТАСС. Как сообщили , туристы пытались проникнуть к объекту и сделать снимки.
«Двое туристов из Чехии задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Мужчины пытались пробраться к ракете «Буран» и сделать фото», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.
В отношении задержанных был составлен административный протокол по ст. 20.17 КоАП, предусматривающей ответственность за нарушение пропускного режима на охраняемых объектах. Туристам назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. В настоящее время граждане Чехии отпущены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в районе монтажно-заправочного комплекса с советскими многоразовыми кораблями «Буран» на космодроме Байконур задержали группу иностранцев.
В прошлом году двое граждан Франции и Германии были задержаны возле космодрома Байконур по подозрению в попытке фотографирования ракеты-носителя.