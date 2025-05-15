На Байконуре задержали иностранных туристов за попытку фото

На Байконуре задержали иностранных туристов за фото ракеты «Буран»

Tекст: Мария Иванова

Граждане Чехии были задержаны на космодроме Байконур за попытку сфотографировать ракету «Буран», передает ТАСС. Как сообщили , туристы пытались проникнуть к объекту и сделать снимки.

«Двое туристов из Чехии задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Мужчины пытались пробраться к ракете «Буран» и сделать фото», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

В отношении задержанных был составлен административный протокол по ст. 20.17 КоАП, предусматривающей ответственность за нарушение пропускного режима на охраняемых объектах. Туристам назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. В настоящее время граждане Чехии отпущены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в районе монтажно-заправочного комплекса с советскими многоразовыми кораблями «Буран» на космодроме Байконур задержали группу иностранцев.

В прошлом году двое граждан Франции и Германии были задержаны возле космодрома Байконур по подозрению в попытке фотографирования ракеты-носителя.