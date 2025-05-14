Глава МИД Турции: Формат переговоров по Украине в Стамбуле не определен

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Красноармейска, Новоалександровки, Ульяновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Димитрова, Петровского и Новосергеевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.
В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Ворожбы, Искрисковщины, Садков, Павловки, Пролетарского и Бессаловки в Сумской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 185 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция разведки и склад.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии и отряда спецназначения «Стугна» в районах Глущенково, Дружелюбовки, Купянска-Узлового, Соболевки, Сеньково в Харьковской области, Кировска и Карповки в ДНР, отчитались в Минобороны.
ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, танк, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и два склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ у Северска, Васютинского, Веролюбовки, Александро-Шультино, Дружковки, Иванополья, Зари, Дылеевки и Константиновки в ДНР.
Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склады с боеприпасами и материальными средствами.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны вблизи Темировки и Новогригоровки в Запорожской области, Богатыря и Вольного Поля в ДНР.
ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны, морской пехоты и теробороны около Орехова, Каменского, Новоданиловки в Запорожской области, Днепровского и Токаревки в Херсонской области.
Уничтожены до 70 военнослужащих, британская 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, станция РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а за день до этого они освободили Котляровку в ДНР.
За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР.