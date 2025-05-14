Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Washington Post сообщила о росте роли Госдепа в политике США
WP: Роль Госдепа США усилилась на фоне сокращения Совета нацбезопасности
В ближайшее время структура разработки американской внешней политики претерпит изменения из-за увеличения влияния Госдепа и сокращения Совета нацбезопасности.
Роль Государственного департамента США в формировании политики усилится, а штат Совета национальной безопасности будет сокращен, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.
Издание цитирует спецпредставителя США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне. «Ожидается усиление роли Государственного департамента в разработке политики и сокращение штата Совета национальной безопасности, который при сменявших друг друга администрациях стал раздутым и перегруженным персоналом», – заявил Клавер-Кароне.
По его мнению, сокращение штата Совета нацбезопасности является правильным шагом.
Ранее Дональд Трамп сообщил об увольнении главного советника по нацбезопасности Майка Уолтца из-за утечки секретных данных через мессенджер Signal. Трамп также заявил о намерении выдвинуть Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН. Пока обязанности советника по нацбезопасности будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, который сохранит свою должность в Госдепартаменте. Американский президент отметил, что не видит необходимости в одновременном присутствии двух человек на этих ключевых постах.