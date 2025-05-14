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Умер трехкратный обладатель «Оскара» режиссер Роберт Бентон
NYT сообщила о смерти обладателя трех «Оскаров» режиссера Роберта Бентона
Один из самых титулованных американских режиссеров Роберт Бентон умер 11 мая, работая над своими мемуарами, пишет NYT со ссылкой на его менеджера.
Американский режиссер Роберт Бентон, который написал сценарий фильма 60-х «Бонни и Клайда», срежиссировал «Крамер против Крамера», был обладателей трех премий «Оскар», скончался в воскресенье в своем доме на Манхэттене. Ему было 92 года, пишет The New York Times.
Смерть Бентона 13 мая подтвердила его помощница и менеджер Мариса Форзано.
В последние годы Бентон работал над написанием мемуаров. Он прославился как автор и режиссер культовых фильмов, также он участвовал в создании фильмов о Супермене.
Бентон был семь раз номинирован на премию «Оскар» и трижды становился ее обладателем. В 1980 году он получил две статуэтки за фильм «Крамер против Крамера» – как лучший режиссер и лучший сценарист. За этот же фильм ему была вручена премия «Золотой глобус».
В 1985 году Бентон получил «Оскар» за лучший сценарий и награду «Серебряный медведь» за режиссуру на Берлинском кинофестивале за картину «Место в сердце».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая стало известно о смерти Джеймса Фоули, снявшего продолжения знаменитой кинофраншизы «Пятидесяти оттенков».