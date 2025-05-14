Умер трехкратный обладатель «Оскара» режиссер Роберт Бентон

NYT сообщила о смерти обладателя трех «Оскаров» режиссера Роберта Бентона

Tекст: Ирма Каплан

Американский режиссер Роберт Бентон, который написал сценарий фильма 60-х «Бонни и Клайда», срежиссировал «Крамер против Крамера», был обладателей трех премий «Оскар», скончался в воскресенье в своем доме на Манхэттене. Ему было 92 года, пишет The New York Times.

Смерть Бентона 13 мая подтвердила его помощница и менеджер Мариса Форзано.

В последние годы Бентон работал над написанием мемуаров. Он прославился как автор и режиссер культовых фильмов, также он участвовал в создании фильмов о Супермене.

Бентон был семь раз номинирован на премию «Оскар» и трижды становился ее обладателем. В 1980 году он получил две статуэтки за фильм «Крамер против Крамера» – как лучший режиссер и лучший сценарист. За этот же фильм ему была вручена премия «Золотой глобус».

В 1985 году Бентон получил «Оскар» за лучший сценарий и награду «Серебряный медведь» за режиссуру на Берлинском кинофестивале за картину «Место в сердце».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая стало известно о смерти Джеймса Фоули, снявшего продолжения знаменитой кинофраншизы «Пятидесяти оттенков».