Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Суд Москвы заочно приговорил экс-посла Украины к шести годам
Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский получил в России шесть лет колонии общего режима заочно по обвинению в разжигании ненависти и вражды.
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии общего режима, передает ТАСС. Экс-дипломат признан виновным по делу о разжигании ненависти и вражды.
Адвокат Дмитрий Кирсанов отметил: «Суд вынес приговор в отношении Врублевского и приговорил его к шести годам колонии общего режима заочно». Решение суда было принято без участия самого Врублевского, который не находится в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы в августе 2024 года заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии заочно. Врублевский, занимая пост посла Украины в Казахстане в 2022 году, заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Позже дипломат извинился за свои слова. Позже суд отменил решение о приговоре в отношении бывшего украинского посла в Казахстане Петра Врублевского из-за обвинений в разжигании ненависти и вражды и отправил дело на повторное рассмотрение.