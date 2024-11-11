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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    11 ноября 2024, 13:12 • Новости дня

    Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане за разжигание ненависти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Московский городской суд отменил решение о приговоре в отношении бывшего украинского посла в Казахстане Петра Врублевского из-за обвинений в разжигании ненависти и вражды и отправил дело на повторное рассмотрение.

    Суд постановил вернуть материалы дела в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения другим составом, передает ТАСС.

    На заседании адвокат выразил несогласие с уголовной квалификацией слов Врублевского, а прокурор настаивал на законности приговора.

    В начале февраля Росфинмониторинг включил Врублевского в список террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы в августе 2024 года заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии заочно. Врублевский, занимая пост посла Украины в Казахстане в 2022 году, заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Позже дипломат извинился за свои слова.

    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    10 ноября 2024, 16:56 • Новости дня
    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области

    Разведка США пессимистично оценила перспективы Украины в Курской области

    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Украины на успех в этих регионах, пишет The New York Times.

    Как сообщает The New York Times, разведка США выражает обеспокоенность в связи с нарастающей мощью российских войск в Курской области и Донбассе. По данным издания, «российские военные собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области».

    В публикации отмечается, что российской армии удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

    «Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», – отмечает авторы материала. По их словам, «Россия неуклонно набирает силу» как в Курской области, так и в Донбассе. При этом «Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и может удержаться, по крайней мере, какое-то время», – добавляют источники издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
    Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Там сейчас идут ожесточенные бои», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Курахово располагается в западной части ДНР, в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

    Ранее источник сообщал, что ВС России начали активно сжимать клещи вокруг украинских сил в Курахово, охватывая город с трех сторон. До этого российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР.

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    10 ноября 2024, 20:16 • Новости дня
    Законопроект о состоянии войны на Украине исчез с сайта Рады

    Законопроект об объявлении на Украине состояния войны исчез с сайта Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Законопроект об объявлении на Украине военного положения, внесенный Владимиром Зеленским, исчез с сайта Рады, заявил депутат Александр Дубинский.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что законопроект № 7114 об объявлении на Украине состояния войны исчез с официального сайта Рады, передает ТАСС.

    Дубинский уточнил, что направил запрос спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку с просьбой выяснить, куда пропал документ. «Простой запрос, куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24 февраля 2022 года об объявлении на Украине состояния войны», – написал он.

    Ранее украинский юрист Владимир Бойко сообщал, что на сайте Рады есть законопроекты №7113 (проект закона «Об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации») и №7115 (проект закона «Об одобрении указа президента Украины об использовании ВСУ и других военных формирований»).

    Бойко отметил, что в архивах Сети законопроект №7114 сохранился, там он называется «Проект закона об объявлении состояния войны», однако на сайте Рады документа нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    10 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN заявил, что возможное давление Дональда Трампа на Россию и Украину может привести к тому, что Киев уступит часть территорий, но получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет.

    «Я думаю, что он (Дональд Трамп) окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны. (Президент России Владимир) Путин, к сожалению, в конечном итоге останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует», – цитирует Ставридиса РБК.

    Он выразил мнение, что Украина получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет. Ставридис подчеркнул, что это не самый худший сценарий для Украины, учитывая развитие событий. Он также напомнил, что урегулирование должно быть согласовано украинцами и россиянами, а не навязано США. Ожидается, что переговоры о прекращении огня и возможном урегулировании займут месяцы, а вступление Украины в НАТО может произойти через несколько лет.

    Экс-главком НАТО также отметил, что готов поддержать Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, если тот сможет выполнить свое обещание завершить конфликт на Украине за один день.

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    10 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    Сбой геопозиции «перенес» жителей Киевской области в Шереметьево

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители северной части Киевской области столкнулись со сбоем геопозиции, в результате которого их местоположение определилось в районе аэропорта Шереметьево под Москвой, пишет издание «Страна».

    Издание сообщило о проблемах с геопозицией у жителей северной части Киевской области, которые на данный момент определяются в районе аэропорта Шереметьево под Москвой. Такое явление не новое, ранее геопозиция перемещалась в другие районы, включая Белоруссию и Россию.

    На сбой геопозиции обратили внимание пользователи, а также журналисты издания, которые сопроводили наблюдения скриншотом.

    В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Ранее Собянин заявил, что восемь беспилотников, направлявшихся на Москву, были сбиты силами ПВО Министерства обороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна, а также силами ПВО Министерства обороны России были сбиты три беспилотника в городских округах Раменское и Коломна.

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    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    10 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Салливан: США направят Украине оставшиеся 6 млрд долларов

    Салливан: США реализуют 6 млрд долларов помощи Украине до инаугурации Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США планирует направить Украине все оставшиеся средства, выделенные Конгрессом в размере 6 млрд долларов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CBS.

    США намерены полностью реализовать помощь, выделенную Конгрессом для Украины, в размере 6 млрд долларов, сообщает ТАСС. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, подтвердил это в эфире телеканала CBS. Он отметил, что президент Джо Байден ясно дал понять, что все средства будут направлены Украине до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

    Салливан подчеркнул, что в течение следующих 70 дней Байден будет продолжать убеждать Конгресс и будущую администрацию в важности поддержки Украины. «Уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе», – заявил он.

    На вопрос о возможном запросе на дополнительные средства после окончания срока Байдена, Салливан подчеркнул, что, хотя конкретные предложения не оглашаются, Байден будет доказывать необходимость постоянной поддержки Украины. По его словам, угроза Украине сохраняется, и США должны продолжать свои обязательства перед Украиной и союзниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта, а также сообщалось, что от Трампа ждут подробной информации о его отношении и действиях по поводу финансовых связей США с Украиной.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    11 ноября 2024, 01:36 • Новости дня
    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

    Канцлер Германии Шольц заявил о планах «в скором времени» созвониться с Путиным

    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, разговор может произойти «в скором времени».

    «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Шольц подчеркнул, что готов говорить с российским лидером, но не будет этого делать без предварительного согласования с международными партнерами.

    Канцлер отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату.

    Он заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    В октябре источник в кабинете министров Германии заявил, что Шольц не исключает возможности переговоров с Путиным в будущем. Однако глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Путин не настроен на телефонный разговор с Шольцем.

    В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял тогда, что Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. При этом представитель Кремля указывал, что ни Германия, ни США не инициировали контактов с Путиным. Песков отмечал, что слова Шольца о готовности к диалогу не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

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    11 ноября 2024, 08:35 • Новости дня
    Telegraph: Макрон и Стармер готовят переговоры с Байденом о ракетах Storm Shadow
    Telegraph: Макрон и Стармер готовят переговоры с Байденом о ракетах Storm Shadow
    @ Hollie Adams/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер могут обсудить с президентом США Джо Байденом снятие запрета для Украины на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории, заявляют британские СМИ.

    Макрон и Стармер намерены убедить Байдена разрешить киевскому режиму удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Источники издания заявили, что это может стать последней попыткой Макрона и Сармера помешать планам избранного президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, может сократить американскую поддержку Украины.

    В Лондоне надеются, что Байден перед уходом с должности внесет снятие запрета на использование британских ракет в свой политический наследственный багаж.

    «Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

    Напомним, по данным СМИ, отношения Лондона и Киева ухудшились после того, как к власти в Британии пришла Лейбористская партия под Стармера, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    11 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Киев разобрал Кураховскую ТЭС для ремонта других станций

    Украина приняла решение о разборе Кураховской ТЭС для других электростанций

    Киев разобрал Кураховскую ТЭС для ремонта других станций
    @ Фотохроника ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В условиях нехватки электроэнергии Украина разобрала Кураховскую ТЭС, чтобы использовать ее детали для ремонта других объектов энергетической инфраструктуры, завершив операцию к концу лета.

    Власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС в условиях дефицита электроэнергии, пишет Wall Street Journal. Отмечается, что это решение было принято весной и к концу лета почти полностью реализовано. Разбор ТЭС стал частью масштабной операции по быстрой реструктуризации энергетической системы страны, чтобы подготовиться к зимним холодам.

    Гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор станции был «основным источником оборудования» для ремонта других электростанций. По его словам, другого выбора у них не было, так как необходимо было срочно укрепить энергетическую инфраструктуру перед зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации в стране уничтожены, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергетических объектов в пяти областях, а в Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой.

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    11 ноября 2024, 06:58 • Новости дня
    Флаг России поднят войсками в Макаровке в ДНР
    Флаг России поднят войсками в Макаровке в ДНР
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский флаг поднят в Макаровке в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    «Макаровка наша!» – сообщил Рогов в Telegram. Он рассказал, что украинские войска были выбиты из Макаровки «штурмовыми подразделениями 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав Пятой гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа».

    Как пояснил Рогов, Макаровка перешла под контроль вооруженных сил Украины в результате украинского «контрнаступа» 2023 года, но теперь «возвращается домой». «Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте», – сообщил Рогов.

    Он указал, что Макаровка находится на Времевском направлении Запорожского фронта, «чуть севернее Старомайорского и Урожайного».

    Напомним, в июле New York Times указывала, что потеря Урожайного и Старомайорского в ДНР стала ударом для ВСУ.

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    11 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Украинская пресса сообщила о провалившемся плане Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины планировали задействовать экс-главу Госдепа США Майка Помпео в новой администрации Дональда Трампа для защиты своих интересов, пишут украинские СМИ.

    «Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    В 2023 году Помпео вошел в наблюдательный совет украинского оператора «Киевстар», что, предположительно, позволило ему наладить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Киев рассчитывал, что Помпео сможет исполнять ту роль, которую ранее выполнял Курт Волкер, известный лоббист украинских интересов в США.

    Однако в окружении Трампа, как пишут украинские СМИ, есть влиятельная группа, которая выступает против активной поддержки Киева и добивается минимизации помощи Украине. «Сбитие» Помпео с потенциальной должности в администрации Трампа стало показателем влияния этой группы, которая негативно относится к Зеленскому и его политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео, однако Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию бывшего госсекретаря.

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