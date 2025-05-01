Правительство Херсонской области: Около 30 дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках

Tекст: Елизавета Шишкова

Около 30 украинских FPV-дронов участвовали в налете на рынок в Алешках Херсонской области. Как уточнил зампредседателя правительства области Сергей Черевко, атака состояла из нескольких, по предварительным данным четырех, волн БПЛА, передает РИА «Новости».

В результате удара были повреждены торговые объекты, а также возникла угроза для мирного населения и работающих на рынке сотрудников.

Чиновник особо отметил мужество медицинских работников, спасателей и полицейских, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. По его словам, «Ни одной секунды ни один фельдшерский экипаж не сомневался – ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами».

ВСУ нанесли массированный удар с помощью FPV-дронов по рынку в Алешках, в результате чего по предварительным данным не менее семи человек погибли и свыше двадцати получили ранения.

Министерство иностранных дел России заявило, что украинское руководство вновь доказало свою приверженность к терроризму, организовав атаку на город в праздничный день 1 мая.

В Алешках объявили трехдневный траур после удара.