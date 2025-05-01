Акцию «Синий платочек Победы» посвятили 80-летию Великой Победы и женщинам войны

Tекст: Елизавета Шишкова

Международная акция «Синий платочек Победы» прошла в Ростове-на-Дону на премьере спектакля «Дух великой Победы», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие организовал благотворительный фонд «Русская земля» и приурочил к 80-летию Победы, посвятив память женщинам, внесшим вклад в победу над фашизмом.

Президент фонда Анна Данилова отметила: «Мы рады представить в Ростове-на-Дону акцию «Синий платочек Победы». Она напоминает всем нам о героических женщинах Великой Отечественной войны, об их силе, выдержке и самопожертвовании. Каждый синий платочек – это дань уважения памяти всех героев нашей страны – защитников прошлого и настоящего».

Спектакль рассказывал историю любви на фоне войны и включал 17 песен военного времени, переосмысленных режиссером Никитой Бурлаковым. Организаторы раздали зрителям синие платочки – символ верности и веры в Победу.

Алина Лурье подчеркнула важность сохранения памяти о женщинах-тружениках тыла и их вкладе в Победу, а также передачи этих ценностей будущим поколениям.

Продюсер проекта Татьяна Сивоволова сообщила, что все собранные средства с мероприятия направят на строительство главного военного храма Южного военного округа, волонтерскую деятельность и сестричество. С 2016 года в акции приняли участие около миллиона человек в России и за рубежом.