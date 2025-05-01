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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    13 комментариев
    1 мая 2025, 11:30 • Новости дня

    Полянский заявил о проамериканской политике администрации Трампа в США

    Полянский опроверг заявления о пророссийском характере администрации США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал ошибкой мнение о якобы пророссийском курсе американских властей во главе с президентом США Дональдом Трампом.

    Заявление об отсутствии пророссийской направленности американской политики прозвучало в интервью РИА Новости, передает РИА «Новости». Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН, подчеркнул, что администрация Трампа придерживается четко выраженного национального курса.

    «Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская», – заявил Полянский. Он отметил, что интересы Вашингтона находятся в центре решений нынешних властей США.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла сомнению корректность вопроса западного журналиста о якобы пророссийской позиции Дональда Трампа по вопросу урегулирования на Украине, выразила удивление по поводу обвинений в адрес главы Белого дома и призвала уточнить, кто именно выдвигал такие обвинения.

    28 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию

    WP: Грэм предложил основать урегулирование на признании территорий России

    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, изменил свою позицию по вопросу урегулирования ситуации на Украине, сообщает газета Washington Post.

    Издание напоминает, что три года назад Грэм выступал за то, чтобы власти США ввели запрет на признание новых регионов в составе России, передает РИА «Новости».

    Теперь сенатор заявил, что хочет подойти к вопросу окончания конфликта «реалистично» и предлагает признать территории российскими. По словам Грэма, такой вариант следует рассматривать при поиске пути к разрешению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми», также сообщалось, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.

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    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    @ IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    28 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине

    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.

    Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.

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    30 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к обсуждению вопроса присутствия Соединенных Штатов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках урегулирования на Украине, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Лихачев подчеркнул, что для начала такого диалога необходимо политическое решение на государственном уровне, передает «Интерфакс».

    «В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», – заявил глава Росатома.

    Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

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    30 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В эфире радиостанции WABC спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что оказался под впечатлением от посещения Кремля.

    Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» и рассказал о своих ощущениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Американский спецпосланник подчеркнул, что ни одна из его встреч с Владимиром Путиным не длилась меньше трех часов, а одна из них почти достигла пяти часов.

    По его мнению, российский лидер видит уникальную за десятилетия возможность для России переосмыслить диалог с США.

    Ранее сообщалось, что на переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой.

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    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

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    30 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, предложение Уиткоффа заключалось в прекращении боевых действий между Россией и Украиной на текущих позициях сторон, передает Bloomberg.

    Российский лидер, как указывают западные источники, отклонил инициативу, поскольку она не устраивает Москву.

    В материале отмечается, что Уиткофф провел длительные переговоры с Путиным в Кремле.

    По мнению одного из собеседников агентства, для достижения прогресса в переговорах необходимо личное общение между Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, назвав это долгом страны, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине после объявления Москвой перемирия в дни 80-летия Победы.

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    28 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга

    Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дениса Шмыгаля о том, что США не будут включать долг Украины в сделку по полезным ископаемым, никак не укладывается в логику действий администрации Дональда Трампа. Не исключено, что украинская сторона сочинила это для достижения внутриполитических целей и дипломатических маневров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.

    Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.

    «Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.

    Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.

    По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.

    «Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.

    Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    «Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.

    Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.

    Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.

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    30 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    США заявили о готовности частично признать территориальные требования России

    Tекст: Вера Басилая

    В администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    По словам Келлога, США готовы частично признать территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Келлог отметил, что переговоры предполагают определенные уступки, и на вопрос о готовности США признать такие требования он ответил: «Частично – да».

    Также он подчеркнул, что считает неверным предположение о выходе США из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, отметив продолжение диалога.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма.

    Президент США Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не имеет иллюзий относительно договороспособности Украины.

    Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил

    В свою очередь, Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    29 апреля 2025, 02:25 • Новости дня
    Вэнс исключил победу Украины в многолетнем конфликте с Россией
    Вэнс исключил победу Украины в многолетнем конфликте с Россией
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью подкастеру Чарли Кирку, что при многолетнем конфликте Украина не сможет одержать верх.

    Вэнс назвал ошибочной распространенную в СМИ идею о том, что Россия потерпит поражение, а Украина вернет себе территории, если боевые действия будут продолжаться в течение еще нескольких лет, передает РБК.

    «Это не та реальность, в которой мы живем», – подчеркнул он.

    По словам Вэнса, продолжение конфликта несет опасность не только для участвующих сторон, но и для всего мира, поскольку подобная эскалация может привести к «краху общества» и гибели миллионов человек.

    Вэнс отметил, что политика президента Дональда Трампа направлена на достижение урегулирования, а не на затягивание боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России.

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    30 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений

    Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

    Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».

    По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.

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